Papež vatikánským zpovědníkům: Nedělejte psychiatry, odpouštějte bez otázek

"Pokora, naslouchání a milosrdenství" - to jsou tři aspekty související se službou smíření, nad nimiž se papež František zamýšlí ve svém proslovu ke zpovědníkům působícím ve Svatopetrské bazilice. "Rozumím," to je ujištění, které je třeba dát kajícníkovi, jenž se stydí za své hříchy "nic jsem nepochopil, ale pochopil jsem: Bůh pochopil, a to je důležité".

Edoardo Giribaldi - Vatikán

„Spíše naslouchejte, než abyste se vyptávali; nebuďte psychiatrem, prosím: naslouchejte, vždy naslouchejte, s mírností" a "odpusťte všechno, všechno. Dělejte to vždy: odpouštějte všechno“. To jsou dvě výzvy papeže Františka v jeho promluvě ke komunitě Kolegia vatikánských penitenciářů pronesené dnes, 24. října, v níž se papež zamýšlí nad třemi slovy, která ztělesňují svátost smíření: "pokora, naslouchání a milosrdenství". Papež přítomným také připomněl, že tím, že ve svátostném rozhovoru propůjčíme ucho „svému bratru, nasloucháme samotnému Ježíši, chudému a pokornému“.

TEXT PAPEŽOVY PROMLUVY V ORIGINÁLE

Příležitostí k setkání je 250. výročí svěření zpovědní služby ve svatopetrské bazilice Menším bratřím konventuálům papežem Klementem XIV.

Jediné velké hledání Boha

Baziliku svatého Petra, poznamenal papež, denně navštíví více než 40 000 poutníků. Mnozí přicházejí zdaleka, aby potvrdili „svou víru a společenství s církví a svěřili Bohu své úmysly“ nebo rozvázali „sliby, které složili“. Mnozí další, „většina“, vstupují místo toho „jako turisté“, „přitahováni krásou, historií, půvabem umění“.

Ale v každém je, ať už vědomě, nebo nevědomě, jedno velké hledání: hledání Boha, věčné krásy a dobra, jehož touha žije a pulzuje v každém srdci muže a ženy žijících na tomto světě, touha po Bohu.

Svědectví o odpuštění

Přítomnost kajícníků umožňuje věřícím „setkat se s Bohem milosrdenství“ a „všem ostatním“ svědčit o jejich přijetí v církvi, „především jako společenství spasených, odpuštěných, kteří věří, doufají a milují ve světle a síle Boží něhy“.

Zpovědník, první kajícník

Papež uvádí první klíčové slovo, „pokora“, jejímž příkladem je apoštol Petr, „učedník, kterému bylo odpuštěno a který jde tak daleko, že prolije svou krev v mučednictví jen proto, že pokorně pláče nad svými hříchy".

Připomíná, že každý apoštol - a každý zpovědník - nese poklad milosti, který rozdává, v hliněné nádobě, „aby se ukázalo, že tato mimořádná moc patří Bohu a nepochází od nás“.

Dobrý zpovědník je podle Františka povolán k tomu, aby se jako první stal kajícníkem „hledajícím odpuštění“ a šířil „vůni pokorné modlitby, která prosí a vyprošuje milosrdenství“.

Ve svátostném rozhovoru člověk naslouchá samotnému Ježíši

Druhým prvkem, k němuž papež vyzývá, je naslouchání, „zvláště pro mladé a malé“. Opět je citována postava „pastýře Petra“, který hodlá chodit „uprostřed svého stáda a růst v naslouchání Duchu skrze hlasy svých bratří a sester“. Právě umění naslouchat, vysvětluje František, se neomezuje na pouhé „naslouchání tomu, co lidé říkají“, ale obohacuje se v přijímání slov „jako daru od Boha pro vlastní obrácení, pokorně, jako hlína v rukou hrnčíře“.

"Rozumím, Hospodin rozumí."

Papež vyzývá zpovědníky, aby se odpoutali od role „psychiatra“: „Jsi tu proto, abys odpouštěl!“. A pokud kajícník začne mít potíže kvůli studu za své hříchy, František radí, aby řekl: „Rozumím“, aniž by možná úplně pochopil: „Bůh pochopil, a to je důležité.

„Muži milosrdenství“

Třetím a posledním slovem je 'milosrdenství'. Zpovědníci, kteří jsou „rozdavateli Božího odpuštění“, jsou povoláni být „slunečnými, velkorysými muži, připravenými pochopit a utěšit slovy i postoji“.

Zpovědník - hliněná nádoba, jak jsme řekli - má jediný lék, který může nalít na rány svých bratří a sester: Boží milosrdenství. Ty tři aspekty Boha jsou: blízkost, milosrdenství a soucit. Zpovědník musí být blízký, milosrdný a soucitný.

Slova svatého Leopolda Mandiće

Toto učení papež připisuje svatému Leopoldu Mandićovi, „který s oblibou opakoval: Proč bychom měli ještě více ponižovat duše, které se přijdou sklonit k našim nohám? Nejsou snad už poníženy dost? Copak Ježíš ponižoval celníka, cizoložnici, Magdalénu?" a dodává "a kdyby mi Bůh vyčítal, že jsem příliš shovívavý, mohl bych mu říci: 'Blahoslavený Pane, tento špatný příklad jsi mi dal, když jsi umíral na kříži za duše, pohnut svou božskou láskou'".

Zpovědník, který odpustil „příliš mnoho“

František vyprávěl o zpovědníkovi z řad kapucínů v Buenos Aires: „Chodil jsem k němu - odpouští všechno!“ vzpomíná papež a přítomné tak rozesměje. „Jednou mi přišel říct, že se bojí, aby neodpustil příliš mnoho. 'A co děláš ty?' řekl jsem mu. 'Jdu před Pána: Pane, odpustíš mi? Odpusť mi, odpustil jsem příliš mnoho! Ale pozor, byl jsi to Ty, kdo mi dal špatný příklad!'"

Vždycky odpouštějte, všechno a bez toho, abyste se vyptávali. A když nerozumím? Bůh rozumí, pokračuj! Dejte jim pocítit milosrdenství.

Papež na závěr svého poselství poděkoval penitenciářům za jejich "vytrvalost a přítomnost" a podotkl, že on sám k nim chodí ke zpovědi. „Můj zpovědník před několika měsíci zemřel,“ řekl František a vyzval přítomné, aby se za něj modlili: "Pokaždé, když k vám jdu, odpusťte mi, to se rozumí", zakončil.