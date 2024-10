Papež k týmu projektu, který pomáhá ženám po potratu: Nikdy neztrácejte naději

Papež František přijal tým pastoračního programu Rady latinskoamerických biskupů (CELAM), který již 25 let doprovází muže a ženy, kteří přišli o dítě, zejména v důsledku potratu: „Děkuji vám za vaši službu lidem, jejichž utrpení je nepopsatelné. Zlo nemá poslední slovo“.

Vatican News

„Děkuji vám“ jsou první slova, která papež František adresoval členům skupiny Proyecto Esperanza, působící v rámci Rady latinskoamerických biskupů (CELAM), které dnes, 30. října, přijal na audienci ve Vatikánu u příležitosti 25. výročí jejího založení. Jedná se o pastorační program, jehož cílem je doprovázet ženy nebo muže, kteří přišli o dítě před narozením, zejména v důsledku umělého potratu, aby poznali - spolu s postabortivními důsledky - milosrdný Boží pohled na svůj život. František vyjádřil vděčnost za „službu lidem, jejichž utrpení je nepopsatelné“.

Záběr z audience

Pedagogika evangelia

„Příchod každého novorozeného dítěte,“ uvádí papež ve své promluvě, „je obvykle synonymem radosti, která nás tajemným způsobem prostupuje a obnovuje naši naději. Jako bychom vnímali, aniž bychom to dokázali vysvětlit, že každé dítě je ohlášením betlémského narození“. Sám Bůh „v pedagogice svého evangelia“, Matoušova evangelia, zdůrazňuje papež, „nás chtěl učinit účastníky smutku, který jako protiklad této radosti námi otřásá až do hloubky: „V Rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování: Ráchel oplakává svoje děti. Není k utišení ‒ už nejsou“.

Nářek dětí a pláč matek

Tento úryvek podle starověkého autora, kterého cituje svatý Tomáš, jak dále zdůrazňuje papež František, hovoří o „prvním nářku“ v souvislosti s dětmi, „svatými neviňátky“, jejichž bolest „přestala se smrtí“. Zatímco „hořký pláč“ byl vykládán jako „nářek matek, který ‚se vždy obnovuje vzpomínkou‘“.

Záběr z audience

Nikdy neztrácejte naději

„Úryvek ze svatého Matouše,“ dodává papež František, „pokračuje útěkem do Egypta, jako by říkal, že tak velké zlo od nás Ježíše vzdaluje, brání mu vstoupit do našeho domova, najít místo v našem hostinci. To však nesmí vést ke „ztrátě naděje“, říká papež: „Zlo nemá poslední slovo, nikdy není definitivní. Podobně jako anděl ve snu svatého Josefa nám Bůh oznamuje, že po této opuštěnosti se opět ujme svého domu“.

Jste jako andělé

Pro mnoho lidí, říká papež týmu Proyecto Esperanza, „jste jako ten anděl a já vám za to upřímně děkuji“. „Důvěřujte,“ uzavírá, “v pevnou ruku svatého Josefa, aby tito naši bratři a sestry mohli v této pustině najít Ježíše. S ním dorazí na teplé a bezpečné místo v Nazaretu“.