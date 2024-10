František: Trest smrti je nepřípustný, měl by být celosvětově zrušen

V příspěvku na účtu X @Pontifex papež vydává novou výzvu proti trestu smrti: „Dbejme na nedotknutelnost a důstojnost osoby“.

S novou energickou výzvou proti trestu smrti přichází papež František v příspěvku na svém účtu X v devíti jazycích @Pontifex: „#Trest smrti je vždy nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost osoby,“ píše papež. „Vyzývám k jejímu zrušení ve všech zemích světa. Nesmíme zapomínat, že do poslední chvíle se člověk může obrátit a změnit“.



Popravy na vzestupu v roce 2023



František od prvních let svého pontifikátu odsuzuje praxi, která je stále rozšířená v některých zemích světa. Podle nejnovějších údajů poskytnutých organizacemi aktivními proti trestu smrti v čele s Amnesty International je počet poprav zaznamenaných v roce 2023 nejvyšší za téměř deset let. Navzdory tomuto nárůstu dosáhl počet států vykonávajících tresty smrti historického minima: pouhých 16. Po Íránu jsou zeměmi s nejvyšším počtem poprav Saúdská Arábie, Irák a Pákistán.



Úprava katechismu



František v roce 2018 nechal schválit úpravu textu Katechismu katolické církve týkající se trestu smrti. „Církev učí ve světle evangelia,“ uvádí se v pasáži dokumentu „že trest smrti je nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost osoby, a rozhodně se zasazuje o jeho zrušení na celém světě“.



Předmluva ke knize Dalea Recinelly



Výzva papeže proti trestu smrti, který je neurčitě definován jako „jed“ pro společnost, se datuje k srpnu tohoto roku. Slova, která papež uvedl černé na bílém v předmluvě podepsané ke knize vydané vatikánským nakladatelstvím LEV "Křesťan v cele smrti. Moje angažovanost po boku odsouzených„ od Dalea Racinella, bývalého finančního právníka z Wall Street, který spolu se svou ženou Susan pomáhá vězňům na Floridě. „Trest smrti není v žádném případě řešením násilí, které může postihnout nevinné lidi. Popravy, které zdaleka nepůsobí spravedlnost, živí pocit pomsty, který se mění v nebezpečný jed pro tělo naší občanské společnosti,“ upozorňuje papež v textu. „Státy by se měly starat o to, aby vězni dostali šanci skutečně změnit svůj život, a ne investovat peníze a prostředky do jejich potlačování, jako by to byly lidské bytosti, které už nejsou hodny života a mají být zlikvidovány.“



Videoposelství v roce 2019 pro Světový kongres proti trestu smrti



Tato slova jsou ozvěnou toho, co papež František řekl také ve videoposelství v roce 2019 zaslaném účastníkům sedmého Světového kongresu proti trestu smrti, který se konal v Bruselu v budově Evropského parlamentu. Důstojnost člověka se nikdy neztrácí, a to ani při páchání „nejhorších zločinů“, potvrdil papež, život je dar, který je třeba chránit, a je „zdrojem všech ostatních darů a všech ostatních práv“: „Nikdy nelze opustit přesvědčení nabídnout i viníkům možnost pokání“.