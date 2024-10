Papež: V lásce je pravé štěstí, manželé mají být otevření životu

Při modlitbě Anděl Páně František vychází z nedělního evangelia, v němž se farizeové ptají Ježíše na zavržení manželky manželem, a zastavuje se u hodnoty svazku manželů. Jde o nový život, který vyžaduje věrnost, úctu, upřímnost, otevřenost k setkání, odpuštění a smíření, zdůrazňuje papež a dodává, že manželé musí být otevřeni životu. Děti jsou zdrojem radosti a naděje pro každý domov a celou společnost.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Milí bratři a sestry, hezkou neděli!



V evangeliu dnešní liturgie (srov. Mk 10,2-16) k nám Ježíš promlouvá o manželské lásce. Stejně jako při jiných příležitostech mu někteří farizeové kladou provokativní otázku na kontroverzní téma: manželovo zavržení manželky. Rádi by ho zatáhli do sporu, ale on si to nenechá vnutit a raději využije příležitosti, aby je upozornil na důležitější věc: na hodnotu lásky mezi mužem a ženou.



V Ježíšově době bylo postavení ženy v manželství ve srovnání s postavením muže velmi nevýhodné: muž mohl svou ženu vyhnat, zavrhnout, a to i z banálních důvodů, a bylo to ospravedlňováno legalistickými výklady Písma. Proto Kristus vede své partnery k tomu, aby se vrátili k potřebám lásky. Připomíná jim, že muž a žena byli Stvořitelem povoláni k tomu, aby si byli rovni v důstojnosti a doplňovali se v různosti, aby si byli vzájemnou pomocí, společníkem, ale zároveň podnětem a výzvou k růstu (srov. Gn 2,20-23).



A aby se tak stalo, zdůrazňuje potřebu, aby jejich vzájemné obdarování bylo plné, aby bylo zapojující, aby bylo bez „polovičatosti“ - a to je láska! -, aby to byl začátek nového života (srov. Mk 10,7; Gn 2,24), který má trvat ne „dokud nepřestanu chtít“, ale napořád, aby jeden druhého přijali a žili spolu jako „jedno tělo“ (srov. Mk 10,8; Gn 2,24). To samozřejmě není snadné, vyžaduje to věrnost, a to i v těžkostech, vyžaduje to úctu, upřímnost, prostotu (srov. Mk10,15). Vyžaduje to být otevřený konfrontaci, někdy i hádce, když je to nutné, ale vždy připravený k odpuštění a smíření. A já doporučuji: manželé, hádejte se, jak chcete, hlavně když se usmíříte, než skončí den. Víte proč? Protože studená válka dalšího dne je nebezpečná. „A řekni mi, papeži, jak se usmířit?“ „Prostým pohlazením, takhle“, ale nikdy nekončit den, aniž by ses usmířil.

Nezapomínejme tedy, že je nezbytné, aby manželské páry byly otevřené daru života, daru dětí, které jsou nejkrásnějším plodem lásky, největším Božím požehnáním, zdrojem radosti a naděje pro každý domov a celou společnost. Mějte děti.Mějte děti.



Včera jsem měl velkou útěchu, protože byl Den četnictva. Přišel jeden četník se svými osmi dětmi! Bylo krásné je vidět. Prosím, buďte otevření životu, který vám Bůh posílá. Nezapomínejme, že pro manželské páry je důležité být otevřený daru života.



Drahé sestry, drazí bratři, láska je náročná, to ano, ale je krásná, a čím více se do ní necháme zapojit, tím více v ní objevíme pravé štěstí. A nyní ať se každý zeptá sám sebe ve svém srdci: Jaká je moje láska? Je věrná? Je velkorysá? Je tvořivá? Jaké jsou naše rodiny? Jsou otevřené životu, daru dětí?



Kéž Panna Maria pomáhá křesťanským manželům. Obracíme se k ní v duchovním spojení s věřícími, kteří se shromáždili ve svatyni v Pompejích k tradiční prosbě k Panně Marii Svatého růžence.