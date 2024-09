Začala papežova cesta do Lucemburska a Belgie

Papež odjíždí na svou 46. zahraniční apoštolskou cestu a čtvrtek stráví v Lucembursku.

Vatican News



Z jihovýchodní Asie se zastávkou v Oceánii do srdce Evropy. Třináct dní po návratu z návštěvy Dálného východu míří František na 46. zahraniční cestu svého pontifikátu do Lucemburska a Belgie. Letadlo A321 společnosti ITA Airways s papežovým doprovodem a 64 novináři na palubě odstartovalo krátce po osmé hodině ranní, přistání na mezinárodním letišti Luxembourg-Findel je naplánováno na 10:00.



Setkání s bezdomovci



Také dnes ráno, informuje vatikánský tiskový úřad, se František chtěl, jak je již dlouho jeho zvykem, před odletem setkat v Casa Santa Marta se skupinou asi deseti bezdomovců, „žen a mužů,“ uvádí se v příspěvku na Telegramu, „kteří v noci nacházejí útočiště pod kolonádou Svatopetrského náměstí nebo v okolních ulicích“, v doprovodu kardinála almužníka Konrada Krajewského.



Program dne



Po příletu do Lucemburku papeže dopoledne čekají institucionální setkání s velkovévodou, premiérem a civilními a diplomatickými představiteli, odpoledne pak v katedrále Notre Dame promluví k místní katolické komunitě. Krátce po 18. hodině následuje odlet a přílet do Belgie, kde František zůstane až do neděle.