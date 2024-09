Papež: usilujte o to, aby všichni křesťané slavili Velikonoce ve stejný den

V roce 2025 se bude Kristovo zmrtvýchvstání shodovat pro katolíky, kteří se řídí gregoriánským kalendářem, a pro pravoslavné, kteří se řídí juliánským kalendářem. Bude to také 1700. výročí nicejského ekumenického koncilu, na kterém došlo k vyhlášení Vyznání víry a řešilo se datum Velikonoc. Ať společné slavení již není výjimkou, ale stane se normou, vyzval František skupinu „Velikonoce společně 2025“, kterou přijal na audienci.

Tiziana Campisi - Vatikán

Rok 2025 bude výjimečný, protože Velikonoce ve dvou různých kalendářích, které používají katolíci - kteří mimo jiné zažijí řádné jubileum - a pravoslavní, tedy v kalendáři gregoriánském a juliánském, připadnou na stejný den, a proto bude jejich slavení „společné pro všechny křesťany“. Zároveň se bude připomínat 1700. výročí prvního ekumenického koncilu, Nicejského koncilu, „který se kromě vyhlášení Vyznání víry zabýval také otázkou data Velikonoc, a to kvůli různým tradicím existujícím již v té době“. Jedná se o „důležitou příležitost“, kterou „nelze ponechat nazmar“, doporučil papež František skupině nazvané „Pasqua together“ (Velikonoce společně) 2025, kterou ve čtvrtek 19. září přijal na audienci a které předal připravenou promluvu.

Vytrvejte v hledání možného společenství

Skupina „Velikonoce společně 2025“ sdružuje sdružení a společenství různých křesťanských denominací s cílem vyzvat církve, aby slavily Velikonoce ve společném termínu, připravily se na nadcházející dva tisíce let od vykoupení v roce 2033 a podpořily další podobné iniciativy. Jejím členům papež vysvětlil, že již několikrát „zazněla výzva, aby se hledalo řešení“ ohledně data Velikonoc, „aby společné slavení dne Zmrtvýchvstání již nebylo výjimkou, ale stalo se normou“. Proto také povzbudil „ty, kdo se vydávají na tuto cestu, aby vytrvali a vynaložili veškeré úsilí při hledání možného společenství a vyhnuli se všemu, co by naopak mohlo vést k dalšímu rozdělení mezi bratry“.

Momentka z audience pro skupinu Velikonoce společně 2025

Velikonoce jsou Kristovy



František zdůraznil, že „Velikonoce se nedějí z naší iniciativy nebo podle toho či onoho kalendáře“, a vysvětlil význam Kristova zmrtvýchvstání.

Velikonoční událost nastala, protože Bůh „tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nebyl ztracen, ale měl život věčný“. Nezapomínejme na Boží prvenství, na jeho „prvenství“, na to, že učinil první krok. Neuzavírejme se do svých plánů, do svých představ, do svých kalendářů, do „našich“ Velikonoc. Velikonoce patří Kristu!

Společně plánovat jako Ježíšovi učedníci

Musíme prosit o „milost být stále více“ Kristovými učedníky, vyzývá papež v textu své promluvy, „nechat si od něho ukázat cestu, kterou máme následovat, a s pokorou přijmout pozvání, které bylo jednoho dne učiněno již Petrovi, abychom šli v jeho stopách a nemysleli podle lidí, ale podle Boha“.

Přemýšlejme tedy, sdílejme a plánujme společně, mějme Boha před sebou, vděční za výzvu, kterou nám adresoval, a snažme se v jednotě stát jeho svědky, aby svět uvěřil.

Začněme znovu jako apoštolové z Jeruzaléma

Je třeba „jít společně“, uzavírá František, a k tomu by bylo vhodné „začít znovu jako apoštolové z Jeruzaléma, z místa, odkud se zvěst o samotném Vzkříšení rozšířila do celého světa“. Papež vybízí k návratu „k modlitbě ke Knížeti pokoje, aby nám dnes daroval svůj pokoj“.