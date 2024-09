Papež přijal italskou Finanční policii: Bohatství národa nespočívá v jeho HDP

Papež František v sobotu 21. září přijal v Apoštolském paláci příslušníky italské Finanční policie v doprovodu italského ministra hospodářství a financí, generálního velitele, důstojníků, vojenského ordináře a kaplanů tohoto útvaru u příležitosti 250. výročí jeho založení. Audience připadla na svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, který papež považuje za zrod svého duchovního povolání.

„V tradici je budoucnost“ – tak zní motto 250. výročí založení italské Finanční gardy, která byla původně zamýšlena jako zvláštní sbor pro finanční dohled a ochranu hranic, poté převzala úkoly daňové a hospodářsko-finanční policie, a konečně i námořní policie, s důležitým posláním v oblasti záchranářství, a to jak na moři, tak v horách. Historickou připomínkou tohoto nasazení je pomoc poskytovaná židovským uprchlíkům a pronásledovaným během obou světových válek, připomněl papež František v úvodu audience.

„Vaším patronem je svatý Matouš - dnes má svátek -, apoštol a evangelista. Byl „celníkem“, tedy výběrčím daní, což bylo v Ježíšově době povolání dvojnásob opovrhované, protože bylo podřízené císařské moci a protože bylo úplatné. Rád se chodím dívat do francouzského kostela sv. Ludvíka na Caravaggiovo „Povolání sv. Matouše“, které tak hluboce symbolizuje utilitární a bezohlednou mentalitu, oddanou pouze „zbožštěným penězům“.

Jak papež poznamenal, i v našich dnech podobná logika ovlivňuje společenský život a způsobuje nerovnováhu a marginalizaci: od plýtvání potravinami až po vyloučení občanů z využívání některých jejich práv.

„I stát se může stát obětí tohoto systému; dokonce i ty státy, které mají obrovské zdroje, ale zůstávají izolované z hlediska financí nebo globálního trhu. Jak si vysvětlit dnešní hlad ve světě, když ve vyspělých společnostech je tolik, tolik plýtvání? To je strašné. A ještě jedna věc: kdyby se na rok přestaly vyrábět zbraně, světový hlad by skončil. Zdá se, že jsou lepší zbraně než řešení hladu...“

Od korupce k novému humanismu

Papež dále vypočítal různé obory činnosti finanční a protikorupční policie – od dohledu na spravedlnost ekonomických vztahů a dodržování pravidel, jimiž se řídí činnost jednotlivců a podniků, přes povinnost každého občana přispívat spravedlivým způsobem na potřeby státu, aniž by byli zvýhodňováni ti nejsilnější, až po boj proti nevhodnému využívání internetu a sociálních sítí.

„Vaše činnost je prvořadá, ať už jde o výběr daní, nebo o boj proti nehlášené a nedostatečně placené práci - to je další skandál - nebo v každém případě práce, která poškozuje lidskou důstojnost. A to vše je váš konkrétní a každodenní způsob, jak sloužit obecnému dobru, jak být nablízku lidem, jak bojovat proti korupci a prosazovat zákonnost. Proti oné korupci, která se děje pod stolem. Slovo „zkorumpovaný“ připomíná zkažené srdce, zlomené srdce, něčím poskvrněné, zničené. [...] Korupce odhaluje protispolečenské jednání tak silné, že rozkládá platnost vztahů a pilířů, na nichž stojí společnost. Odpověď, alternativa tedy nespočívá pouze v normách, ale v „novém humanismu“.

Od logiky zisku k logice daru

Papež dále popsal Ježíšův pohled, spočívající na mladém Matoušovi, který vypovídá o tom, že lidská důstojnost je základem života lidí.

„Matouš v jistém smyslu přešel od logiky zisku k logice spravedlnosti. V Ježíšově škole však také překročil rovnost a spravedlnost a poznal bezplatnost, dar sebe sama, který vytváří solidaritu, sdílení, začlenění. Bezplatnost nemá jen finanční, ale i lidský rozměr. Znamená to sloužit druhým, bezplatně, bez hledání vlastního prospěchu. Protože spravedlnost je sice nezbytná, ale nestačí vyplnit ty mezery, které může zacelit pouze bezplatnost, dobročinnost, láska“.

Právě toto finanční policie zažívá například při organizaci přijímání a záchraně migrantů ve Středozemním moři, poznamenal papež František.

„I tímto způsobem můžete a musíte budovat alternativu ke globalizaci lhostejnosti, která ničí násilím a válkou, ale také zanedbává péči o společnost a životní prostředí. Bohatství národa totiž nespočívá jen v jeho HDP, ale i v jeho přírodním, uměleckém, kulturním a náboženském dědictví a v úsměvech jeho obyvatel, jeho dětí. Jedna hlava státu mi jednou řekla: „Mám zvláštní měřítko: úsměv dětí a starých lidí. Když se usmívají oba, není to ve společnosti tak špatné“. To je zajímavé. A podporuje to kreativitu, otevřenost světu“.

Prosím, neztrácejte smysl pro humor, to je základ zdraví! A prosím vás, abyste se za mě modlili, loučil se papež se členy italské Finanční policie před závěrečným požehnáním.