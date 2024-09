Papež: Nezapomínejte na oběti organizovaného zločinu

Poselství Svatého otce účastníkům kongresu o společenském využití majetku zabaveného mafii, který pořádá Papežská akademie sociálních věd a který se koná ode dneška do zítřka, 20. září.

Svatý otec zaslal ve čtvrtek 19. září poselství sestře Heleně Alfordové, předsedkyni Papežské akademie sociálních věd, a dalším členům této instituce, aby „srdečně přivítal“ všechny „účastníky Konference o společenském využití statků zabavených mafii“, která se koná ode dneška do zítřka, 20. září.

„Téma, kterým se na této konferenci zabýváte, je orientováno na zmírnění dopadů zločineckých organizací prostřednictvím obnovy společného dobra“.

Papež píše, že „tváří v tvář ráně, kterou společnosti zasadil nadnárodní organizovaný zločin, nezbývá než mít politickou vůli čelit globálnímu problému globální reakcí, jak v předmluvě k Palermské úmluvě a jejím protokolům zdůraznil tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan“.

Jeden z nejdůležitějších úkolů pro mezinárodní společenství

František zdůrazňuje, že „organizovaný zločin, který má podobu strukturované skupiny, jež vzniká v průběhu času a jedná společně za účelem páchání trestné činnosti s cílem získat hmotný nebo finanční prospěch, má nadnárodní poslání a zahrnuje všechny hlavní druhy obchodování s lidmi“. Ve svém poselství dodává:

„Boj proti němu je jednou z nejdůležitějších výzev pro mezinárodní společenství, neboť spolu s terorismem představuje nejvýznamnější nevojenskou hrozbu pro bezpečnost každého národa a mezinárodní hospodářskou stabilitu.“

Na druhé straně římský biskup píše, že „ve scénáři, v němž zločin nezná hranice států ani národní suverenitu, existuje nyní mezinárodní shoda na tom, že státy musí prostřednictvím svých institucí nejen vyšetřovat a stíhat organizovaný zločin, ale také vzájemně spolupracovat při identifikaci jeho majetku a jeho zpětném získávání, aby znemožnily pokračování jeho trestné činnosti“.

A dodává, že „je třeba mít na paměti, že vymáhání majetku by se nemělo omezovat pouze na tento cíl trestní politiky, ale mělo by být inspirováno nápravou a obnovou společného dobra, které koncilní konstituce Gaudium et spes definuje jako ‚souhrn těch podmínek společenského života, díky nimž mohou lidé, rodiny a sdružení plněji a snadněji dosáhnout své vlastní dokonalosti‘“.

Organizovaný zločin

O organizovaném zločinu papež uvádí, že „ve své brutalitě zasahuje proti společnému dobru; útočí na miliony mužů a žen, kteří mají právo žít svůj život a vychovávat své děti důstojně a beze strachu z hladu a násilí, útlaku nebo nespravedlnosti; útočí na sociálně marginalizované skupiny, které jsou vůči činnosti organizovaného zločinu obzvláště zranitelné“.

Nezapomínat na oběti

Proto „není možné ani přípustné na tyto oběti zapomínat, protože jen když na ně myslíme, můžeme pochopit škody způsobené organizovaným zločinem, a jen když tyto škody pochopíme, můžeme rozeznat, jak pomáhat, chránit a napravovat, což jsou základní aspekty řešení konfliktů a vytváření míru“.

Poté, co František zmínil „italský model“ jako „dobrý příklad toho, jak lze zisky z trestné činnosti nasměrovat k nápravě škod způsobených obětem a společnosti“, vybízí „k tomu, aby se hovory těchto dnů zaměřily na naléhavost obnovy dobra všech lidí, mužů a žen, dobra každého z nich, kde se každý počítá a nikdo není zavržen, kde společný projekt ve službě lidské důstojnosti převyšuje individuální hodnotu každého z nich“.

Papež povzbuzuje účastníky kongresu, aby se dělili o své zkušenosti a přemýšleli, ale neztráceli přitom ze zřetele oběti a společenství, orientovali se na činnost a chápali právo a spravedlnost jako praxi, jejímž úkolem je budovat lepší svět. V závěru Svatý otec znovu potvrzuje o své modlitbě za všechny účastníky konference a jejich rodiny, udílí jim požehnání a prosí je, aby se modlili za něj.