Papež na setkání Med 24 v Tiraně: bratrství je odpovědí na lhostejnost

Ve videoposelství k účastníkům setkání, které se koná v albánském hlavním městě od 15. do 21. září, vyzval papež František, aby byli „poutníky naděje a následovali Boží znamení“, aby se Středozemní moře stalo mořem bratrství a míru, „a nikoli hřbitovem“. O migrantech pak dodává: Každý člověk je posvátný, „zřekněme se kultury strachu, abychom otevřeli dveře přijetí a přátelství“.

Alessandro Di Bussolo - Vatikán

Po Mariině vzoru se učme být „neúnavnými poutníky naděje a následovat Boží znamení, aby Středomoří znovu objevilo svou nejkrásnější tvář: tvář bratrství a míru. A kéž už není hřbitovem“. Takto uzavírá papež František své videoposelství adresované padesáti mladým lidem z 25 národů sousedících s „Mare Nostrum“, Středozemním mořem, a z okolí Černého moře, kteří se od 15. do 21. září účastní v albánské Tiraně setkání „Med24 - Poutníci naděje“. Papežovo poselství je vyzývá k budování bratrství, „nejlepší odpovědi na konflikty a lhostejnost, které zabíjejí“.

Mladí lidé, budoucnost středomořského regionu

Papež připomíná svou cestu do Albánie před deseti lety, 21. září 2014, a popisuje tamní lid jako „mnohotvárný, ale sjednocený odvahou“.

Jak jsem tehdy řekl mladým lidem, „vy jste nová generace Albánie“. Dnes dodávám, drazí mladí lidé z pěti břehů Středozemního moře: vy, nová generace, jste budoucností středomořského regionu.

Mír se vytváří, lhostejnost zabíjí

Všichni jsme poutníci naděje, pokračuje František, „kráčíme v hledání pravdy, žijeme svou víru a tvoříme mír“. Bůh, připomíná papež, „miluje všechny lidi a nedělá mezi námi rozdíly“.

Bratrství mezi pěti břehy Středozemního moře, které utváříte, je odpovědí - odpovědí! - tou nejlepší odpovědí, kterou můžeme nabídnout na konflikty a lhostejnost, které zabíjejí. Protože lhostejnost zabíjí.

Každý člověk je posvátný, otevřete bránu pro přijetí

Uvažujte o „rozmanitosti svých tradic jako o bohatství, které si Bůh přál“, vybízí dále papež František. „Jednota není uniformita,“ vysvětluje poté, „a rozmanitost našich kulturních a náboženských identit je darem od Boha“. Jednota v rozmanitosti, zdůrazňuje, a „vzájemná úcta“. „Postavte do středu pozornosti hlas těch, kterým není nasloucháno,“ žádá papež František mladé lidi, jako jsou ti nejchudší, „kteří trpí tím, že jsou považováni za přítěž nebo obtíž, nebo ti, kteří často ve velmi mladém věku musí opustit svou zemi kvůli lepší budoucnosti. Postarejte se o každého z nich“.

Nejde o čísla, ale o lidi, a každý člověk je posvátný; jde o tváře, jejichž důstojnost je třeba podporovat a chránit. Zřekněme se kultury strachu, abychom otevřeli dveře přijetí a přátelství.

Středomoří jako krásná zahrada, kterou je třeba kultivovat

Středozemní moře vás spojuje, připomíná papež, obývejte ho „jako velké Tiberiadské jezero svěřené do vaší péče“, jako „krásnou zahradu, kterou je třeba kultivovat“. Střežte „ducha služby za všech okolností, pečujte o každého tvora svěřeného do vašich rukou“. Papež připomíná svědectví mučedníků z těchto zemí s výhledem na Mare Nostrum, jejichž odvaha „může inspirovat odhodlání vzdorovat veškerému násilí, které hyzdí naše lidství, jako to udělala blahoslavená Maria Tuci, když jí bylo pouhých dvaadvacet let“.

Moře bratrství a míru, které už není hřbitovem

František na závěr svého poselství svěřuje mladé lidi svěřil Marii, Matce dobré rady, patronce Albánie.

„Učte se od jejího Neposkvrněného srdce, abyste byli neúnavnými poutníky naděje a následovali Boží znamení, aby Středomoří znovu objevilo svou nejkrásnější tvář: tvář bratrství a míru. A kéž už není hřbitovem“.