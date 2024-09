Papež mezi postiženými dětmi v Dili:„Jsou to naši učitelé, učí nás péči“

Papež František zahájil úterý 10. září v Domově Irmãs Alma, který zaručuje péči a pomoc dětem s vážným onemocněním. Papež se zde setkal s řeholnicemi a asi padesáti dětmi, které ho přivítaly písněmi a dárky. Papež povzbudil k lásce vůči zranitelným lidem: „Je to svátost chudých“, prohlásil.

Salvatore Cernuzio - korespondent v Dili

„Když Ježíš mluví o Posledním soudu, říká některým lidem: 'Pojďte se mnou'. Ale neříká: ''Pojďte se mnou, protože jste byli pokřtěni, protože jste byli biřmováni, protože jste uzavřeli církevní sňatek, protože jste nelhali, protože jste nekradli...''. Ne! Říká: „Pojďte se mnou, protože jste se o mě starali. Pečovali jste o mě' (…) Tomu říkám svátost chudých.“

Papež v Domově Irmãs Alma

Tyto stránky vytržené z evangelia prožili dnes ráno, 10. září v Dili, druhý den cesty papeže Františka do Východního Timoru, obyvatelé domova Irmãs Alma. Stavba z cihel, červené koberce a bíle natřené stěny, kde již léta sestry ze Sdružení laických misijních institucí, založeného v 60. letech minulého století v Indonésii, poskytují péči postiženým a vážně nemocným dětem. Během papežovy půlhodinové návštěvy se úsměvy asi padesáti přítomných dětí (ale i řeholnic) střídaly s dojetím, s papežovým pohlazením sedmiletého Silvana, trpícího velmi vážným neuro-motorickým onemocněním, a se slzami, když se - při odchodu z tohoto zařízení - František po jednom zdravil se zoufalými matkami a otci, kteří drželi v náručí hydrocefalické nebo kognitivně retardované děti.

Papež v Domově Irmãs Alma

Většina těchto dětí trpí nevyléčitelnými nemocmi a je smutné, že kvůli chudobě a nedostatku lékařských prostředků nebylo možné zasáhnout u nemocí, které jsou léčitelné během těhotenství. Těmto slepým, autistickým, postiženým dětem s malformacemi končetin či Downovým syndromem nyní zbývá jen láska, řekl papež František:

„Láska, která povzbuzuje, buduje a posiluje. A to je to, co zde najdete: lásku. Bez lásky to nelze pochopit. A právě tak chápeme lásku Ježíše, který za nás dal svůj život. Nemůžeme pochopit Ježíšovu lásku, pokud nevstoupíme do praxe lásky. Sdílení života s lidmi, kteří to nejvíce potřebují, je program, je to váš program, je to program každého křesťana. Chci vám poděkovat za to, co děláte, a chci také poděkovat těmto chlapcům a dívkám, kteří nám vydávají svědectví o tom, že o sebe nechají pečovat. (Potlesk) Protože oni nás učí, jak se máme dát opečovávat Bohem. Nechat se opečovávat Bohem, a nikoli různými idejemi, plány nebo rozmary. A oni jsou v tom našimi učiteli. Děkuji vám za to“.

Papež hladí sedmiletého Silvana

Na závěr papež daroval domovu sošku Svaté rodiny, přičemž prohlásil: „Dobře se podívejte: svatý Josef se stará o Pannu Marii, Panna Maria se stará o Ježíše. Nejdůležitější je ten, kdo se nechává opečovávat nejvíce: Ježíš“.