Papež letí do Asie na nejdelší cestu svého pontifikátu

Letadlo s Františkem na palubě vzlétlo v 17.32. Zítra přílet do Jakarty, úvodní zastávky ze čtyř zemí, které budou centrem apoštolské cesty. Před odletem se pozdravil s 15 lidmi bez domova.

Třiatřicet tisíc kilometrů nad oblohou Dálného východu, přes čtyři státy, dva kontinenty a několik časových pásem. Apoštolská cesta číslo 45 tohoto pontifikátu začala v 17.32, kdy papežský let odstartoval z římského letiště Fiumicino a zamířil do Indonésie na první let dlouhý 11 000 kilometrů a přibližně 13 hodin letu, během kterého František, jeho doprovod a více než 70 novinářů na palubě zítra kolem 11.30, v Itálii kolem 6.30, dorazí na jakartské mezinárodní letiště „Soekarno-Hatta“.



Papež během nástupu na palubu na letišti Fiumicino

Pozdrav s několika lidmi bez domova



Jak je již zvykem, papež předcházel svému odjezdu na letiště solidárním pozdravem v Casa Santa Marta, ten si krátce po 16. hodině vyměnil s asi patnácti muži a ženami bez domova, které doprovázel - jak informovala vatikánská tisková kancelář v příspěvku na svém účtu na Telegramu - kardinál almužník Konrad Krajewski.



Momentka z pozdravu s bezdomovci v domě Santa Marta

Telegram do Itálie



V telegramu zaslaném italskému prezidentovi Sergiu Mattarellovi papež - s přáním „míru a prosperity zemi - zdůrazňuje význam setkání, která ho čekají ‚v těchto národech bohatých na lidské a duchovní hodnoty‘, jež mají být sdílena v duchu ‚solidárního společenství a dialogu i v dobách a situacích poznamenaných zkouškami‘. V Asii a Oceánii, uvádí se v poselství hlavy státu, přinesete „univerzální poselství naděje, bratrství, dialogu mezi různými kulturami a náboženstvími s vědomím, že řešení dnešních problémů vyžaduje příspěvek všech“.