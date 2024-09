Papež k timorské církvi: Vůně Krista a jeho evangelia obohacuje život a naplňuje ho radostí

V proslovu k duchovním, zasvěceným mužům a ženám, seminaristům a katechetům v katedrále Neposkvrněného početí v Dili papež František vyzval, aby ve Východním Timoru zachovávali a šířili vůni evangelia.

„Právě proto, že je Východní Timor „na okraji“ světa, je „středem evangelia! Víme, že v Kristově srdci jsou 'existenciální periferie' středem.“

Papež František zahájil svou promluvu k východotimorským duchovním, řeholníkům a katechistům poznámkou, že navzdory svému okrajovému postavení ve světě je Východní Timor středem evangelia, které se často zaměřuje na lidi na okraji. Papež tak navázal na úvodní slova biskupa Norberta do Amarala z Maliany, předsedy Timorské biskupské konference.

Papež se poté zamyslel nad prací a problémy místní církve, které mu o několik minut dříve popsali jedna řeholní sestra, jeden kněz a jeden katechista, kteří se podělili o svá svědectví. Učinil tak pomocí příběhu o Marii z Betánie, která pomazala Ježíšovy nohy drahým parfémem. Tento příběh, nám říká, že „vůně Krista a jeho evangelia“ je „darem, který musíme uchovávat a jsme povoláni šířit“.

Portugalský diplomat 16. století, Tomé Pires, napsal že: „Bůh stvořil Timor, aby získal santalové dřevo“. Jak papež připomněl, kromě vůně santalového dřeva existuje ještě jiná vůně – vůně Krista a jeho evangelia, která obohacuje život a naplňuje ho radostí.

„Jako Marie z Betánie ... musíme i my pečovat o lásku, kterou nás Pán pomazal, aby nevybledla a neztratila svou vůni.“

Uchovat vůni evangelia a očistit kulturu

Papež také připomněl, že tato vůně není určena pro osobní potřebu, ale „k pomazání nohou Krista, hlásání evangelia a službě chudým“, a vyzval zástupce místní církve, aby byli ostražití vůči „vlažné duchovní průměrnosti“, která „stále číhá“.

Dále zdůraznil potřebu neustálého růstu znalostí křesťanského učení a víry, aby pomohli „očistit“ svou kulturu „od ‚archaických a někdy pověrčivých praktik a tradic‘, které mohou být v rozporu s křesťanským učením. Zároveň však povzbudil, aby si vážili některých „krásných “ aspektů své kultury, jako je víra ve vzkříšení a úcta k duším zemřelých.

Ženy jsou v církvi tím nejdůležitějším

Vůně evangelia, pokračoval papež, je vůní soucitu, „která pomůže chudým postavit se znovu na nohy“, a musí být šířena v boji proti sociálním neduhům postihujícím východotimorskou společnost, jako je násilí, alkoholismus a neúcta k ženám.

„Ježíšovo evangelium má moc proměnit tyto temné skutečnosti a vytvořit novou společnost. A poselství, které přinášíte vy, řeholnice, tváří v tvář fenoménu nedostatku úcty k ženám, je, že ženy jsou v církvi tím nejdůležitějším, protože se starají o ty nejpotřebnější: léčí je, doprovázejí je. Právě jsem se vrátil z návštěvy tohoto krásného pečovatelského domu [škola Irmãs Alma pro děti s postižením, návštěva předcházela tomuto setkání] pro ty nejchudší, nejpotřebnější. Sestry: buďte matkami Božího lidu, abyste „rodily“ společenství, buďte matkami. To je to, co bych od vás chtěl“.

Kněz má být znamením Božího milosrdenství

S odkazem konkrétně na kněze papež František vyzval, aby zůstali pokorní a nezneužívali své role k osobnímu prospěchu nebo společenské prestiži: „Měli byste vždy žehnat a utěšovat, vždy být služebníky soucitu a znamením Božího milosrdenství,“ prohlásil a zakončil svou promluvu doporučením: „A známkou, že jste tím vším, je chudoba. Milujte chudobu jako svou nevěstu“.