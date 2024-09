Papež k nadaci „Františkova ekonomika“: „Zbrojní průmysl bere zdroje chudým“

„V některých zemích jsou investicemi, které přinášejí největší příjmy, zbraně“, sdělil papež delegaci nadace „Františkova ekonomika“, kterou dnes přijal v salonku auly Pavla VI. před generální audiencí. Papež mladé podnikatele, kteří usilují o změnu stávajícího ekonomického kontextu, vyzval k „neúnavné naději“.

Vatican News

„Vím, že není snadné navrhnout novou ekonomiku ve scénáři nových a starých válek, zatímco zbrojní průmysl vzkvétá a bere zdroje chudým,“ řekl František před publikem mladých lidí: „Víte, že v některých zemích jsou investicemi, které přinášejí největší příjmy, továrny na zbraně? Vydělávat na zabíjení. Demokracie je v těchto případech ohrožena, populismus a nerovnost rostou a planeta je stále více zraňována. Není to snadné, naopak je to velmi obtížné. Možná máte někdy dojem, že bojujete s větrnými mlýny. Vzpomeňme si tedy na to, co Ježíš řekl učedníkům: „Nebojte se. On vám pomůže a církev vás nenechá samotné“.

Záběr z audience

Nově založená nadace, ujistil papež, „vám pomůže navázat kontakty a synergie s mnoha subjekty a sítěmi lidí, kteří sdílejí stejné ideály jako vy“, aby „vdechla život a konkretizaci snu o změně současné ekonomiky a dala duši ekonomice zítřka. Kéž se ve vašem středu zrodí nový způsob soužití a podnikání, který nebude produkovat odpad, ale materiální a duchovní blahobyt“.

„Stojí za to věnovat svůj život tomu, abyste změnili svět k lepšímu,“ uzavřel papež František své poselství mladým ekonomům. „Bolí mě, když vidím křesťany, kteří se schovávají v sakristiích, protože se bojí světa,“ loučil se papež: “To nejsou křesťané, ale „důchodci“, kteří prohráli.“