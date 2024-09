Papež František je v Singapuru, na poslední zastávce apoštolské cesty do Asie

Papež přistál na singapurském letišti Changi z Dili na závěrečné návštěvě své pouti, která ho zavedla do Indonésie, Papuy-Nové Guineje a Východního Timoru. Jedinou dnešní schůzkou bylo soukromé setkání s jezuity v této zemi, zítra se uskuteční první oficiální akce.

Vatican News

Papež přiletěl do Singapuru, posledního bodu své 45. apoštolské cesty, nejdelší v rámci jeho pontifikátu, která začala 2. září a skončí za dva dny, 13. září, a která ho v minulých dnech již zavedla do Indonésie, Papuy-Nové Guineje a Východního Timoru. Letadlo Airbus A320 společnosti Aereo Dili, které přiletělo z Dili, přistálo na singapurském letišti Changi v 8.53 italského času, tedy ve 14.53 místního času. U východu z letadla Františka podle programu uvítali ministr kultury, společenství a mládeže a singapurský velvyslanec při Svatém stolci, s nimiž proběhl krátký rozhovor, po němž v atriu VIP areálu papeže přivítaly čtyři děti, dva chlapci a dvě dívky, tancem a květinami a velkým sborovým potleskem. Jedinou dnešní schůzkou je soukromé setkání se členy Tovaryšstva Ježíšova přítomnými v této zemi, a to v rekolekčním centru svatého Františka Xaverského, v objektu, který od roku 1997 hostí duchovní obnovy a kde bude papež po dobu své cesty pobývat.

Přivítání v Singapuru

Zítřejší schůzky

Zítřejší, předposlední den papežovy apoštolské cesty bude zahájen uvítacím ceremoniálem v budově parlamentu s přijetím prezidentem Tharmanem Shanmugaratnamem, po němž bude následovat zdvořilostní návštěva papeže u hlavy státu a poté u premiéra Wong Shyun Tsai. Hned poté se v divadle Univerzitního kulturního centra Singapurské národní univerzity uskuteční setkání s představiteli úřadů, občanské společnosti a diplomatického sboru, během něhož František pronese svůj první projev v Singapuru. Mezi další události dne patří soukromá návštěva bývalého premiéra Lee Hsien Loonga v rekolekčním centru svatého Františka Xaverského. Závěr dne bude patřit mši svaté na Národním stadionu a památce Nejsvětějšího jména Panny Marie.

Přivítání v Singapuru

Rozloučení s Východním Timorem

Papežovo letadlo odstartovalo z mezinárodního letiště v Dili ve 12.25 místního času (v Římě v 5.25) poté, co František dnes dopoledne rozmlouval s mladými Timořany. Po setkání s mladými lidmi papeže přivítal prezident Východotimorské republiky José Ramos-Horta ke krátkému rozhovoru a před nástupem do letadla se římský biskup pozdravil s místním doprovodem, timorskou delegací a jako poslední nastoupil na palubu.