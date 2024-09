Papež František: bratrství jako hráz proti násilí a válce

Ve čtvrtek 19. září se ve Vatikánu uskuteční tisková konference, věnovaná „duchovní zkušenosti v Medžugorje“.

PAPEŽ FRANTIŠEK

Definujeme-li bratrství v jeho účincích, musíme hned říci, že je to odpor proti krutosti světa. Od té doby, co existuje lidstvo, je přítomen Polemos, démon války, a projevuje se v soupeření, které jde až k negaci, k zabíjení druhého, jak ukazuje bratrovražda Ábela spáchaná Kainem. Proto se bratrství musí vždy obnovovat a vzdorovat soupeření, které vede k násilí a válce. Bohužel bratrství je to, co v našem soužití nejvíce chybí, a právě jeho absence způsobuje utrpení. Bez bratrství zůstanou rovnost a svoboda vždy ohroženými, slabými a snadno vyvratitelnými hodnotami. Jistě, o bratrství musí rozhodnout volba: nesouhlas s vyřazováním, touha po smíření, touha po hlubokém lidském společenství.



Bratr Enzo Bianchi v této knize se svou obvyklou lidskou hloubkou a duchovní inteligencí ukazuje, že bratrství je povoláním lidstva. Všichni jsme bratři a sestry v lidství, jsme smrtelní, ale s vědomím, že žijeme, abychom byli ve vzájemném vztahu. Velkým darem, který můžeme přijmout, je druhý člověk: blízký či vzdálený, známý či neznámý, přítel či nepřítel. Stojíme-li vedle sebe, máme před sebou vždy bratra, sestru a cítíme, že máme jedno povolání: přejít od výrazu „já“ k výrazu „my“, abychom žili společně.