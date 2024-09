PAPEŽ

Papež dorazil do Belgie, druhé zastávky na své cestě do střední Evropy

Za prudkého deště František dorazil v 19:06 do Belgie na leteckou základnu Melsbroek v Bruselu. První etapa jeho cesty do středu Evropy skončila na mezinárodním letišti Luxembourg-Findel po setkání s katolickou komunitou v tamní katedrále. Cesta bude pokračovat tři dny, do neděle 29. září.

Vatican News Papež František přiletěl do belgického hlavního města Bruselu, druhé zastávky na své cestě do středu Evropy, v 19.06 hodin na leteckou základnu Melsbroek, kde se za prudkého deště konal uvítací ceremoniál. Papež byl však okamžitě dojat a nadšeně se usmíval při úchvatném uvítacím sboru skupiny dětí, které před něj vyběhly ve žlutých tričkách s nápisem „Kupředu s nadějí“, mottem cesty a vlajkami Vatikánu a Belgie. Zazpívaly také známý „spirituál“, který papež s královnou komentovali. Přivítání v Belgii Po přistání Boeingu 737 společnosti Luxair nastoupil do letadla apoštolský nuncius v Belgii, arcibiskup Franco Coppola a vedoucí belgického protokolu, aby papeže pozdravili z předních schodů. Když papež vystoupil z letadla, zazněla krátká uvítací hymna Aux Champs, vyhrazená hlavám států. Poté ho přivítal belgický král Philippe, královna Mathilde a dvě děti, které mu předaly květiny. Po státních hymnách následovalo představení delegací. Součástí vatikánské delegace byl malinsko-bruselský arcibiskup otec Luc Terlinden. Na závěr se papežský průvod kolem 20. hodiny přesunul k apoštolské nunciatuře. Přivítání na letišti v Bruselu Poslední setkání a odjezd z Lucemburku Po intenzivním setkání s lucemburskou katolickou komunitou v katedrále, kterou opustil kolem 18. hodiny, papež František opustil tuto zemi doprovázen na mezinárodní letiště Luxembourg-Findel velkovévodou Henrim a jeho manželkou Marií Terezií. Po oficiálních pozdravech vzlétl v 18.38 hodin Boeing 737 společnosti Luxair s Františkem, jeho doprovodem a novináři do Bruselu. Při odletu z Lucemburska zaslal papež velkovévodovi Henrimu telegram, v němž jemu, občanským úřadům a celému národu poděkoval za vřelé přijetí a laskavou pohostinnost. Ujistil o svých modlitbách a vzýval Boží požehnání pro všechny v Lucembursku „za jednotu, bratrství a mír“. Rozloučení s Lucemburskem Program prvního dne v Belgii Zítra, v pátek 27. září, bude v Belgii druhý den cesty zahájen krátce po 9. hodině zdvořilostní návštěvou belgického krále na zámku Laeken. Po ní bude v 9.45 následovat setkání s předsedou vlády a v 10.00 setkání s představiteli úřadů a občanské společnosti, kde František pronese projev. Odpoledne, v 16.30 hodin, se papež místo toho setká s univerzitními profesory v „Promotiezaal“ „Katholieke Universiteit Leuven“, Katolické univerzity v Lovani, jedné z nejstarších v Evropě, která v roce 2025 oslaví 600. výročí svého založení. Při této příležitosti se také plánuje proslov. Přivítání na letišti v Bruselu