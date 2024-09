Papež: Chránit krásu, ale ne podle pomíjivých a masových modelů

František přijal na audienci účastníky projektu „Custodi del Bello“, který podporuje Italská biskupská konference (CEI) a jehož cílem je chránit důstojnost slabších sociálních vrstev: v kontextu, který často vyzývá k tomu, aby si člověk „nešpinil ruce“ a „delegoval“, je důležité, aby péče o druhé a věci byla „osobním a komunitním“ závazkem. Krása nesmí být spojována s komerčními a reklamními kritérii, ale „s integrálním rozvojem lidí“.

Tiziana Campisi - Vatikán



Je to „důležité poselství pro církevní společenství a pro celou společnost“, které přináší projekt „Custodi del Bello“ , podporovaný Italskou biskupskou konferencí, a proto papež František při dnešní ranní audienci v Klementinském sále Apoštolského paláce vřele poděkoval těm, kteří jej uskutečňují, za mnoho dobrého. Iniciativa zapojuje chudé, nezaměstnané, migranty, příjemce občanských příjmů v různých italských městech tím, že je koordinuje do pracovních týmů, které se starají o veřejná místa, jako jsou ulice, náměstí, parky, zahrady a památky. Jedná se o lidi v nesnázích nebo na okraji společnosti, kteří jsou placení po absolvování školení a setkání s místními firmami hledajícími pracovníky.



Pozornost a péče



Být „strážci krásy“ je pro papeže spíše „způsob bytí, styl“, protože „chránit znamená opatrovat, zachovávat, hlídat, bránit“, tedy mít „pozornost a péči“ vycházející z „vědomí hodnoty toho, kdo nebo co je nám svěřeno“. Znamená to tedy „nebát se věnovat čas, zapojit se, převzít odpovědnost“. A „v kontextu, který nás často vyzývá, abychom si ‚nešpinili ruce‘, abychom delegovali“, to vše je výzvou k „osobnímu a komunitnímu nasazení“.



Každý může svými schopnostmi a dovednostmi, svou inteligencí a srdcem něco udělat pro péči o věci, o druhé, o společný domov, v perspektivě integrální péče o stvoření.



Je třeba přijímat rozhodnutí pro dobro všech



V dnešním světě chudí „naléhavě volají po vážných a účinných rozhodnutích zaměřených na podporu dobra všech“, zdůraznil František a dodal, že je třeba být otevřený integrální perspektivě.



Tolik lidí je dnes na okraji, odstrčených, zapomenutých ve stále efektivnější a bezohlednější společnosti: chudí, migranti, osamělí staří a postižení lidé, chronicky nemocní. Přesto je každý z nich v očích Božích drahocenný. Proto vás vybízím, abyste při své práci na obnově tolika míst ponechaných napospas zanedbávání a degradaci měli vždy za prvořadý cíl péči o lidi, kteří v nich žijí a navštěvují je. Jedině tak obnovíte krásu stvoření.



Krása v každém stvoření



Pokud jde o krásu, kterou je třeba chránit, papež poznamenává, že „dnes se o ní hodně mluví, až se z ní stává obsese“, která je často vnímána „zkresleně a zaměňuje se s efemérními a masifikujícími estetickými modely, které jsou více spojeny s hédonistickými, komerčními a reklamními kritérii než s integrálním rozvojem člověka“. Podle Františka je takový přístup „zhoubný, protože nepomáhá k rozkvětu toho nejlepšího v každém člověku, ale vede k degradaci člověka a přírody“.



Namísto toho jde o to naučit se pěstovat krásu jako něco jedinečného a posvátného pro každého tvora, co Bůh od počátku světa počal, miloval a oslavoval jako nerozlučnou jednotu milosti a dobra, estetické a morální dokonalosti.To je vaše poslání a já vás jako spolupracovníky na velkém Stvořitelově záměru povzbuzuji, abyste se neunavili proměňovat ošklivost v krásu, degradaci v příležitost, nepořádek v harmonii.



Nakonec ty, kdo se zapojují do projektu „Strážci krásy“, papež ujišťuje o svých modlitbách a navrhuje jako vzor „svatého Josefa z Nazareta, pokorného a tichého strážce toho nejkrásnějšího mezi lidskými dětmi“, který „přispěl k navrácení krásy do světa“.