František svěřuje svou cestu do Asie a Oceánie Marii Salus populi romani

Vatican News



Dnes ráno, v neděli 1. září, papež František přijel do baziliky Santa Maria Maggiore a jako obvykle se zastavil v modlitbě před ikonou Panny Marie Salus populi romani a svěřil jí svou nadcházející apoštolskou cestu do Indonésie, Papuy-Nové Guineje, Východního Timoru a Singapuru. Poté se vrátil do Vatikánu. Oznámila to vatikánská tisková kancelář. Půjde o nejdelší cestu pontifikátu, která potrvá od 2. do 13. září.