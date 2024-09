František řeholníkům a řeholnicím: málo mluvit, hodně naslouchat, uchovávat v srdci

Papež přijal na audienci účastníky generálních kapitul Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina a sester Božského Spasitele a vybídl je ke službě ve prospěch nejpotřebnějších. Poté je vyzval, aby „věrně prožívali svou identitu a poslání“ a stali se „apoštoly naděje“ v Ježíšově stylu. A také doporučil, aby „málo mluvili“, protože „tlachání je mor“, a aby „naslouchali v tichu, v modlitbě, v pozornosti k druhým“.

Lorena Leonardi - Vatikán

Málo mluvit, hodně naslouchat, uchovávat v srdci. A žít následování Krista jako způsob života. To jsou výzvy, které papež František adresoval řeholníkům a řeholnicím z Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina a z Kongregace sester Božského Spasitele, které přijal 19. září na audienci v Konzistorním sále u příležitosti jejich generálních kapitul.

Věrni své identitě a poslání

„Připomínám, že konání generální kapituly neodpovídá lidské logice nebo institucionální potřebě, ale požadavku ‚sequela Christi‘,“ začal František španělsky a promluvil především k bratřím a sestrám z Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina. Vysvětlil, že následovat Ježíšův příklad znamená „vždy pozorně naslouchat“ tomu, co naznačuje Duch svatý, abychom „žili ve věrnosti identitě a poslání“.

Záběr z audience

Za obnovené jaro

Stejně jako učedníci je pak třeba „naslouchat Ježíšovu hlasu“, „prohlubovat kontemplaci“ a „žít a hlásat Boží lásku“: konkrétně se to uskutečňuje zejména prostřednictvím „služby ve prospěch nejpotřebnějších“ a „eucharistické a smírčí modlitby“, vysvětlil papež.

Pouze věrné a poddajné následování Krista umožní vašim kongregačním strukturám zažít obnovené jaro a stejně tak šíření duchovního a historického dědictví kongregace, díky němuž vaše charisma zazáří v současném okamžiku lidských dějin.

Záběr z audience

Následování Krista

V naději, že Kongregace Nejsvětějších Srdcí Ježíšova a Mariina povzbudí řeholníky a řeholnice k nalezení „stále nových forem svědectví“ a „spolupráce s Božím dílem“, které se uskutečňuje v církvi“, je papež vyzval, aby ‚pozorně naslouchali Boží vůli‘ a ‚podnikali rozhodné kroky v následování Krista‘, které - jak upřesňuje v závěru svého proslovu ke členům této kongregace - ‚nespočívá pouze v osvojení si nauky, ale také v přijetí určitého životního stylu‘.

Záběr z audience

Dlouhé setrvání v modlitbě

V úvodu svého proslovu k sestrám Božského Spasitele papež František cituje téma zvolené pro generální kapitulu: „Jděte společně, oživte mezi sebou dar Ducha, abychom hlásali evangelium a zapálili všechny lidi“. Načrtl čtyři body: „Kráčet společně - nikoli proti sobě -, znovu roznítit dar Ducha mezi námi, abychom hlásali evangelium a zapálili všechny lidi“. „Kupředu,“ povzbudil papež a připomněl základ charismatu tohoto řeholního institutu, totiž Ježíšovu modlitbu k Otci při Poslední večeři za spásu všech lidí. A právě ve Večeřadle je nutno spočinout v modlitbě.

Tam se totiž živí oheň Ducha a odtud se vydáváme na cestu, abychom celý svět zapálili svou láskou, sloužili potřebným a navraceli naději sklíčeným.

Záběr z audience

Jako Maria

Vzorem k následování, připomíná František, je Maria, „jitřní hvězda“ misie, která v evangeliu „málo mluví, hodně naslouchá a uchovává ve svém srdci“.

To jsou postoje, které platí i pro nás: málo mluvit - konfrontovat se, otevřít se, ale neztratit se ve zbytečném tlachání -, hodně naslouchat - v modlitbě, v mlčení, v pozornosti k druhým; někdy totiž neumíme naslouchat: druhý mluví a my mu v půli cesty odpovídáme. Nikoli, máme naslouchat všemu, všemu [až] do konce. Naslouchejte také Bohu a uchovejte si ho v srdci, abyste byli apoštoly naděje, ve světě, který ji dnes tolik potřebuje.

V této souvislosti papež připomněl charakteristický rys Panny Marie: „Nikdy neukazuje sebe, ale vždy Ježíše“. Proto na závěr vyzval, aby řeholníci a řeholnice „ukazovali druhým Ježíše, ne sebe, protože pro každého z nás je dnes a vždy jedinou nadějí Hospodin“.