Argentinští misionáři mají radost ze setkání s papežem Františkem ve Vanimu

Papež František zakončil svou odpolední návštěvu diecéze Vanimo na Papui-Nové Guineji krátkou návštěvou skupiny argentinských misionářů a řeholních sester ve farní humanistické škole Svaté Trojice v Baro.

Lisa Zengarini

Poté, co papež František v neděli promluvil k věřícím v diecézi Vanimo, krátce navštívil nedalekou vesničku Baro, kde se setkal se skupinou argentinských misionářů a řeholních sester patřících k Institutu Vtěleného Slova (IVE).

P. Prado: „Od papeže Františka bylo velmi milé, že sem přijel“

Papeže sem pozval jeden z misionářů IVE, otec Martin Prado, jeho dlouholetý přítel, který již deset let působí na Papui-Nové Guineji. V komentáři na okraj papežovy návštěvy v diecézi otec Prado uvedl, že misionáři měli ze setkání s ním velkou radost: „Jsme tak šťastní a stále nemůžeme uvěřit, že tu dnes byl s námi: krásná, nádherná věc. Bylo od něj velmi velkorysé, že sem vážil takovou cestu, je to člověk velkého srdce.“

S misionáři z Institutu Vtěleného Slova

Humanistická škola farnosti Nejsvětější Trojice

Setkání se uskutečnilo v místní Humanistické škole Farnosti Nejsvětější Trojice, kterou vedou misionáři a řeholní sestry (Služebníci Páně a Panny Marie Matarské), kteří v této odlehlé oblasti na severozápadě Papuy-Nové Guineje působí od roku 1997.

Součástí komplexu je základní a střední škola s přibližně 500 studenty. Střední škola - jediná v oblasti - byla postavena a slavnostně otevřena v letošním roce za finanční podpory Italské biskupské konference.

Škola, jejímž cílem je poskytovat ucelené katolické vzdělání. nabízí také výuku hudby. Vytvořila vlastní orchestr Queen of Paradise Orchestra (Orchestr Královny ráje), který je prvním a jediným mládežnickým orchestrem na Papui-Nové Guineji.

Iniciativa byla inspirována světoznámým hudebně-vzdělávacím programem „Sistema“, který v roce 1975 založil venezuelský pedagog a hudebník José Antonio Abreu, aby mladým lidem ze znevýhodněného prostředí představil hudbu jako prostředek k podpoře lidských hodnot.

Misionářky Institutu Vtěleného Slova

Krátký koncert v podání Orchestru královny ráje

Orchestr Královny ráje přivítal papeže Františka po jeho příjezdu do farnosti krátkým koncertem. Sbor předvedl píseň doprovázenou tancem „Siyahamba“ (africká píseň znamenající „Pochodujeme ve světle Páně“) a tradičními bubny z Papuy, po níž následovala klasická skladba slavného rakouského skladatele Johana Strausse mladšího.

Po soukromém rozhovoru s misionáři odjel papež František z Baro na letiště Vanimo, aby se vrátil zpět do Port-Moresby, kde v pondělí zakončí svou návštěvu Papuy-Nové Guineje setkáním s mladými lidmi.

Orchestr Královny ráje

Misionáři v diecézi Vanimo

Historie katolických misionářů v diecézi Vanimo sahá až do prvních let 20. století. V průběhu let přinesla jejich obětavost pozoruhodné výsledky. V letech 1955-1993 vedl příchod misionářů pasionistů a laických misionářů k založení misií v několika oblastech.

Misionáři kladli značný důraz na poskytování vzdělání a zdravotní péče v každé misijní stanici, kterou založili. Jejich práce čelí mnoha výzvám. Od roku 2024 v několika vnitrozemských farnostech diecéze stále chybí základní vybavení, jako je elektřina, pokrytí mobilní sítí, doprava a přístup k silnicím.