Papež: Nikoli „formule“, ale setkání s Kristem mění životy

Učit se poznávat Ježíše a navazovat s ním vztah tím, že se necháme zasáhnout a znepokojit evangeliem: to je jádro Františkových úvah před nedělní modlitbou Anděl Páně.

[připravujeme podcast]

PAPEŽ FRANTIŠEK

Drazí bratři a sestry, hezkou neděli!

Evangelium dnešní liturgie nám říká, že Ježíš se učedníků poté, co se jich zeptal, co si o něm lidé myslí, přímo ptá: „Ale za koho mě pokládáte vy?“ (Mk 8,29). Petr odpovídá jménem celé skupiny: „Ty jsi Kristus“ (v. 30), tedy „ty jsi Mesiáš“.Když však Ježíš začne mluvit o utrpení a smrti, které ho čekají, sám Petr oponuje a Ježíš ho tvrdě pokárá: „Odstup ode mne, Satane! - nazývá ho Satanem - vždyť ty neuvažuješ podle Boha, ale podle lidí“ (v. 33).

Při pohledu na postoj apoštola Petra se i my můžeme ptát, co to vlastně znamená znát Ježíše.

Petr totiž na jedné straně reaguje dokonale, když Ježíšovi říká, že on je Kristus. Za těmito správnými slovy se však stále skrývá způsob myšlení „podle lidí“, mentalita, která si představuje silného, vítězného Mesiáše, který nemůže trpět nebo zemřít. Slova, kterými Petr odpovídá, jsou tedy „správná“, ale jeho způsob myšlení se nezměnil. Stále ještě musí změnit své smýšlení, ještě se musí obrátit.

A to je důležité poselství i pro nás. Vždyť i my jsme se o Bohu něco naučili, známe nauku, správně odříkáváme modlitby a třeba na otázku „kdo je pro tebe Ježíš?“ odpovídáme dobře, nějakou formulkou, kterou jsme se naučili v katechismu. Jsme si však jisti, že to znamená, že Ježíše skutečně známe? K poznání Pána totiž nestačí o něm něco vědět, ale je třeba ho následovat, nechat se zasáhnout a proměnit jeho evangeliem. To znamená, že jde o vztah s ním, o setkání. O Ježíši mohu vědět mnoho věcí, ale pokud jsem se s ním nesetkal, stále nevím, kdo Ježíš je. Je třeba tohoto setkání, které změní váš život: změní způsob, jakým jste, změní způsob vašeho myšlení, změní vztahy s bratry a sestrami, ochotu přijímat a odpouštět, změní vaše rozhodování v životě. Všechno se změní, pokud jste skutečně poznali Ježíše! Všechno se změní.

Bratři a sestry, luteránský teolog a pastor Bonhoeffer, oběť nacismu, napsal: „Problém, který mě nikdy nenechá klidným, je problém, jak poznat, co je pro nás dnes vlastně křesťanství, nebo dokonce kdo je Kristus“ (Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere, Cinisello Balsamo 1996, 348). Bohužel mnozí si tuto otázku už nekladou a zůstávají „v klidu“, spí, dokonce i daleko od Boha. Místo toho je důležité položit si otázku: nechávám se znepokojovat, ptám se sám sebe, kdo je pro mě Ježíš a jaké místo zaujímá v mém životě? Kéž nám s touto otázkou pomůže naše matka Maria, která Ježíše znala tak dobře.