Prezentace nadcházející apoštolské cesty do Asie

Loga papežovy cesty do Papuy-Nové Guineje, Indonésie, Východního Timoru a Singapuru

Ředitel vatikánské tiskové kanceláře Matteo Bruni přiblížil médiím papežovu apoštolskou cestu do Indonésie, Papuy-Nové Guineje, Východního Timoru a Singapuru ve dnech 2.-13. září, která je nejdelší v jeho pontifikátu: "Žádné obavy o papežovo zdraví tu nejsou". Čeká se šestnáct projevů v italštině a španělštině na různá témata, například o míru a stvoření. Papež podepíše společné prohlášení s velkým imámem Jakarty, s nímž navštíví " Tunel přátelství".

Salvatore Cernuzio - Vatikán



Dialog a harmonické soužití mezi náboženstvími, sociální smír, klimatické změny a jejich ničivé dopady v zemích oceánů a sopek, rovnováha mezi ekonomickým a technologickým sprintem a lidským, sociálním a duchovním rozvojem národů. Dále evangelizace, starobylá i moderní, v zeměpisných šířkách, kde křesťanské komunity žijí téměř ve stejných podmínkách jako prvotní církev, přijímání uprchlíků, povzbuzování mladých lidí k účasti na politických a společenských procesech. Téměř dvanáct let pontifikátu Jorge Maria Bergoglia a jejich klíčová témata se zdají být zhuštěna a vykrystalizována ve dvanáctidenní cestě, kterou papež vykoná od 2. do 13. září do Indonésie, Papuy-Nové Guineje, Východního Timoru a Singapuru.



Nejdelší cesta pontifikátu



Cesta napříč dvěma kontinenty, nejdelší za dobu jeho pontifikátu se čtyřmi různými časovými pásmy a 32 814 kilometry, které musí urazit letadlem (není však nejdelší v dějinách papežů, rekord drží třináctidenní cesta Jana Pavla II. v roce 1986 do Bangladéše, Singapuru, na Fidži, Nový Zéland a do Austrálie s délkou cesty 48 974 km). Cesta „snů“, která byla již v roce 2020 vyhlížena, než všechny plány zhatila pandemie Covidu-19. Cesta, která přichází přesně rok po posledních mezinárodních cestách do Mongolska a Marseille a na začátku období významných událostí, jako je druhá část synody o synodalitě a jubileum.



Po stopách Pavla VI. a Jana Pavla II.



Ředitel Vatikánské tiskové kanceláře Matteo Bruni v pátek 30. srpna představil mezinárodním médiím podrobnosti o této Františkově pouti na konec světa, která jde ve stopách jeho předchůdců Pavla VI. a Jana Pavla II, kteří byli na těchto územích přítomni mezi začátkem sedmdesátých a koncem osmdesátých let minulého století. „Cesty bohaté na setkání, při nichž církev měnila svou tvář,“ připomněl Bruni „tolik mladých lidí, tolik času stráveného s duchovenstvem“, v obdobích, kdy se uprostřed trosek válek a invazí rozvíjely státy a demokracie.



Výzva míru



František přichází v dějinném období poznamenaném dalšími výzvami, počínaje univerzální výzvou míru; zopakuje proto výzvu k jeho kultivaci a k podpoře úsilí, které je vyvíjeno k jeho dosažení. Symbolické jsou v tomto smyslu dva momenty, které papež prožije v Jakartě, indonéském hlavním městě, jež bylo v nedávné minulosti rovněž zasaženo fenomény náboženského terorismu a pokusem o vytvoření nadnárodního islámu po vzoru tzv. Islámskho státu, který však indonéská pankasila s pěti pilíři respektu k vírám, kulturám, náboženstvím a jazykům obsaženými i v ústavě dokázala odmítnout. Prvním momentem je návštěva mešity Istiq'lal, největší islámské bohoslužebné stavby v jihovýchodní Asii, kterou v 50. letech 20. století navrhl křesťanský architekt a která je od roku 2019 spojena s katedrálou Nanebevzetí Panny Marie takzvaným „Tunelem přátelství“. Přesněji řečeno tunelem, který má být znamením povzbuzení k bratrství mezi oběma náboženskými komunitami. Papež - jde o druhý symbolický moment - jej navštíví společně s velkým imámem, s nímž také podepíše společné prohlášení v návaznosti na dokument z Abú Zabí o lidském bratrství.



Povzbuzení a útěcha



Kromě Indonésie, která se vyznačuje pluralismem, přiveze argentinský papež „slovo útěchy či povzbuzení“ také na Papuu-Novou Guineu, nedávno zraněnou dramatickými sesuvy půdy a neméně dramatickými kmenovými boji; dále do bývalé portugalské kolonie Východní Timor, stále poznamenané válkou o nezávislost Indonésie, která během 22 let vedla k úmrtí asi čtvrtiny obyvatel; a konečně do Singapuru, symbolu bohatství, obchodu a technologického rozvoje, ale také hluboké sociální nerovnosti a chudoby.



Problém životního prostředí



Různé země mají společný problém životního prostředí. Jsou to země mezi oceánem a nebem, mořem a horami, vzácnými nerosty, lesy. Můžeme očekávat úvahy o péči o stvoření a důstojný život člověka,“ řekl Matteo Bruni.



Témata 16 papežových promluv



Témata zazní v 16 projevech, které papež během cesty pronese: 4 v Indonésii v italštině; 5 v Papui-Nové Guineji v italštině; 4 ve Východním Timoru ve španělštině; 3 v Singapuru v italštině. Tento široký prostor může zahrnovat i zmínky o dalších tématech, jako je přijímání uprchlíků (s mnohými z nich se papež osobně setká hned na začátku cesty), především těch z Myanmaru, nebo metla zneužívání ve světle případu timorského biskupa Carlose Filipeho Ximenese Belo, nositele Nobelovy ceny míru, obviněného z násilí i na nezletilých. K oběma bodům dali podnět přítomní novináři. „Papež se obrátí na církve jednotlivých zemí a vyzve je, aby žily křesťanství, které neponechává prostor pro některé zločiny,“ řekl Bruni. Prozatím se neplánují soukromá setkání s oběťmi preláta.



Zdravotní opatření



Nakonec vatikánský mluvčí odpověděl na několik otázek týkajících se papežova zdraví a úsilí, které tato dlouhá cesta bude vyžadovat, včetně přechodů mezi časovámi pásmy a vlhkosti vzduchu dosahující až 92 %: „Nejsou tu žádné další obavy, zdravotní protokoly, které jsou již zavedeny při každé apoštolské cestě, považujeme za dostatečné,“ řekl ředitel Tiskového úřadu Svatého stolce a vysvětlil, že na papežovo zdraví bude kromě osobního zdravotního asistenta Massimiliana Strappettiho dohlížet lékař a dva ošetřovatelé. Pokud jde o doprovod, k obvyklému doprovodu se přidají také kardinál Luis Antonio Tagle a další kardinálové a arcibiskupové z různých míst, která papež postupně navštíví.