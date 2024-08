Papežův modlitební úmysl: Za plačící Zemi

Silvia Kritzenberger - Vatikán



„Když změříme planetě teplotu, uvidíme, že Země má horečku.“ A jako každý, kdo je nemocný, je na tom špatně, shrnuje hlava církve v krátkém videu ve španělštině.



Hurikány, lesní požáry, tsunami, sucho, tání ledovců: video ukazuje, že nářek Země je slyšet stále častěji. Papežova slova jsou doprovázena záběry, které jasně ukazují dopady klimatické krize: Lidé prchající před ekologickými katastrofami, děti nucené jít desítky kilometrů pěšky, aby našly trochu vody.



„Důsledky těchto katastrof nejvíce trpí chudí, ti, kteří jsou nuceni opustit své domovy kvůli záplavám, vlnám veder nebo suchu,“ uvádí František. A proto „překonání environmentálních krizí způsobených člověkem, jako jsou klimatické změny, znečištění nebo ztráta biologické rozmanitosti, vyžaduje nejen ekologické, ale také sociální, ekonomické a politické řešení“.



Osud lidstva a osud stvoření jsou neoddělitelné



Podle papeže jsou „boj proti chudobě“ a „ochrana přírody“ dvě paralelní cesty, po kterých je třeba jít „změnou našich osobních návyků a návyků našeho společenství“. Koneckonců osud lidstva a osud stvoření jsou neoddělitelné, jak František potvrdil v encyklice Laudato si' (2015) a v apoštolské exhortaci Laudate Deum (2023).



V závěru videa hlava církve vyzývá k modlitbě, „aby každý z nás svým srdcem vyslyšel volání Země a obětí ekologických katastrof a klimatické krize a osobně se zavázal k péči o svět, v němž žijeme“.



Čas stvoření: výzva k novému zamyšlení



V rámci období stvoření, kdy si zvláštním způsobem připomínáme naši křesťanskou odpovědnost za svět, klima, životní prostředí a biodiverzitu, je papežovo video silnou výzvou k řešení ekologické krize.



A tato starost je podložena různými studiemi: podle Světového ekonomického fóra země s nejnižšími příjmy produkují desetinu emisí, ale jsou nejvíce postiženy změnou klimatu. Podle odhadů by nekontrolovaná změna klimatu mohla do roku 2050 přinutit více než 200 milionů lidí k migraci v rámci jejich vlastních zemí a až 130 milionů lidí uvrhnout do chudoby.



Světový den modliteb za péči o stvoření



Papežovy úvahy jsou také v souladu s jeho poselstvím k letošnímu Světovému dni modliteb za péči o stvoření, jehož motto zní: „Doufej a jednej se stvořením“. František v něm zdůrazňuje, že „integrita stvoření není jen etickou, ale také výsostně teologickou otázkou. Týká se vzájemné závislosti mezi tajemstvím člověka a tajemstvím Boha“. Nejde tedy „jen o náš pozemský život v dějinách, ale také a především o naši budoucnost ve věčnosti“.



"Období stvoření" začíná 1. září a končí 4. října, v den svátku svatého Františka z Assisi, patrona ekologie. V roce 2015 papež František vyhlásil 1. září Světovým dnem modliteb za péči o stvoření.



Pozadí



Video s papežovými modlitebními úmysly je projektem „Papežské celosvětové modlitební sítě“. V krátkých videích se František každý měsíc věnuje jedné z výzev, kterým lidstvo a církev v současnosti čelí. Od roku 2016 bylo papežovo video na vatikánských sociálních sítích zhlédnuto více než 210 000 000krát, přeloženo do více než 23 jazyků a zveřejněno ve 114 zemích.