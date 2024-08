Papež žehná posádce zachraňující migranty ve Středozemním moři

František zaslal poselství otci Mattii Ferrarimu, kaplanovi nevládní organizace, jejíž loď Mare Jonio se v současné době účastní misií na Saru ve spolupráci s Nadací Italské biskupské konference.

Joseph Tulloch - Trapani



S přáním všeho nejlepšího a s poděkováním. Papež posílá donu Mattii Ferrarimu, faráři organizace Mediterranea Saving Humans, na palubě lodi Mare Jonio své „požehnání posádce Mediterranea Saving Humans a Nadaci Migrantes“. „Modlím se za vás,“ napsal František a poděkoval nevládní organizaci, která se zabývá záchranou migrantů „za vaše svědectví“, a také prosí o Boží požehnání a požehnání Panny Marie.



První společná mise



Trapani je výchozím bodem mise SAR (pátrací a záchranné), kterou dnes, 24. srpna, zahájila humanitární organizace Mediterranea Saving Humans, založená Lucou Casarinim, která od roku 2018 zachraňuje lidi pokoušející se o nebezpečnou cestu přes moře. Jedná se o její první misi společně s Nadací Migrantes Italské biskupské konference. Díky podpoře biskupů se k lodi Mare Jonio - remorkéru, který byl znovu použit pro operace Mediterranea SAR - připojí podpůrné plavidlo s dalšími dobrovolníky a zdravotnickým personálem, jakož i kulturním mediátorem a malou skupinou novinářů. „Je to podpůrná loď připravená společně s Migrantes,“ vysvětluje don Mattia Ferrari, “na její palubě jsou dva diecézní ředitelé z Fana a Caltanissetty. Jedná se o další část spolupráce s církví, která trvá již několik let a je tvořena především mnoha vztahy a na různých úrovních od farností přes diecéze až po univerzální církev". Spolupráce, jak dále vysvětluje farář z Mediterranea, „vidí církev a lidi dobré vůle z tolika různých sociálních světů a kulturních prostředí, kteří se spojují ve společné niterné lásce, jak naznačuje evangelium, k našim bratrům a sestrám migrantům. Je to cesta, která se koná společně, dodává Ferrari, „prostřednictvím záchrany na moři a zachraňováním lidí ze ztroskotaných lodí, místo odmítnutí dáváme tělo bratrství, onomu univerzálnímu bratrství, které nemůže zůstat abstraktní hodnotou, ale musí se stát tělem skrze naše těla, naše životy, naše vztahy“. Vyplout na moře proto také znamená „prolomit tuto zeď cynismu a lhostejnosti“, aby se „probudilo svědomí, protože společnost je příliš roztěkaná a my nemůžeme nadále tolerovat tento neustálý masakr ztroskotání a odmítání“. Musíme to všechno zlomit, ne být toho spoluviníky, zní výzva otce Mattia.



Mise v plném proudu



Vatikánská média jsou na palubě lodi Migrantes, která společně s lodí Mare Jonio vyplula z Trapani. Po opuštění italských vod Mediterranea učinila dvě významná prohlášení. Zaprvé zdůraznila, že vzhledem k rostoucímu špatnému zacházení s migranty v Tunisku již nebude spolupracovat s tuniskou pobřežní stráží při pátracích a záchranných operacích. Tento postoj již ze stejného důvodu zaujala vůči Libyi; za druhé společnost Mediterranea s odkazem na směrnice italské vlády, která často nařizuje vylodění migrantů v přístavech daleko od oblasti záchrany, oznámila, že již nebude přijímat příkazy k vylodění v přístavech mimo Sicílii. Na palubě lodi je také Ibrahima Lo, kulturní mediátor ze Senegalu, který se do Itálie dostal libyjskou cestou, autor dvou knih líčících tragédii migrantů a který se spolu s donem Mattiou Ferrarim a Lucou Casarinim setkal 2. července s papežem v Domě svaté Marty. „Jsem na palubě, protože když mi bylo 16 let, byl jsem zachráněn na moři, byl jsem na člunu s dalšími 120 lidmi. Nyní jsem na palubě lodi, která jede zachraňovat životy, která se vrací tam, kde jsem byl zachráněn, a já budu dělat totéž se svými bratry a sestrami.“



Ibrahima Lo s biskupem z Trapani Pietrem Marií Fragnellim

Spojuje je „niterná láska"



Přestože se jedná o jejich první společný oficiální podnik, spolupráce mezi církví a Mediterranea trvá již několik let. Papež František se často setkával se členy organizace a veřejně jim vyjadřoval svou podporu. V roce 2019 umístil v Apoštolském paláci ve Vatikánu krucifix ozdobený záchrannou vestou, kterou mu věnovala Mediterranea. Podporu organizaci, která úzce spolupracuje s Dikasteriem pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, vyjádřilo také mnoho italských biskupů. Před vyplutím navštívil podpůrnou loď trapánský biskup Pietro Maria Fragnelli, aby jí požehnal a předal posádce pro ni speciálně vyrobenou ikonu. „Toto,“ vysvětlil „je poslání lásky, které k nám přichází přímo z evangelia“. Dnešní mise podle preláta naznačuje spolupráci, která by se měla „stále více prohlubovat mezi civilními a vojenskými složkami, a kdo ví, možná i naše kultura překoná tento druh představy, že Středozemní moře je bariérou, a ne mostem“.



Don Mattia Ferrari

Organizace spojených národů odhaduje, že jen v roce 2023 se přes centrální část Středozemního moře z Alžírska, Libye a Tuniska pokusilo dostat více než 212 000 migrantů a uprchlíků. Přibližně tři tisíce z nich přišly na moři o život, což je číslo, které má jistě daleko k realitě.