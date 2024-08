Papež přijal pastýře Zuncheddua, který byl 33 let vězněn a poté zproštěn viny

Setkání se uskutečnilo v knihovně Apoštolského paláce. Beniamino Zuncheddu, který byl zatčen ve svých 26 letech a nyní je mu 60 let, odpustil těm, kteří ho označili za vraha tří lidí, a poté svá obvinění odvolali.

Papež František dnes v knihovně Apoštolského paláce přijal na soukromé audienci Beniamina Zuncheddu, sardinského patevce, který strávil 33 let ve vězení kvůli obvinění z trojnásobné vraždy v roce 1991 a loni v lednu byl poté zproštěn viny.



Zuncheddu byl zatčen ve věku 26 let, dnes je mu 60 let. Spolu se svým právníkem napsal knihu s názvem „Jsem nevinný“ - dnes ráno ji předal papeži -, v níž líčí tragickou zkušenost, kterou tak dlouho procházel. Byl ve třech různých věznicích, někdy sdílel malou celu s jedenácti lidmi a měl velké potíže se i jen umýt a vyspat. Nelidská zkušenost, říká, během níž však dokázal pomáhat těm, kteří na tom byli hůř než on. Sílu vydržet čerpal z důvěry v Boha a z myšlenek na svou rodinu. Zuncheddu odpustil těm, kteří ho označili za mnohonásobného vraha, a později svá obvinění odvolali.