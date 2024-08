Papež k řeholnicím a řeholníkům: Záleží na lásce, nikoli na titulech

Papež František přijal účastníky generálních kapitul čtyř kongregací a připomněl "závěrečnou zkoušku" křesťanského života, která se bude týkat gest lásky učiněných vůči chudým, trpícím, zavrženým: Nevybírejte lidi podle světských kritérií, ve vašich shromážděních ať vždy pulzuje a žije nezištnost, vybídl je papež.

Alessandro De Carolis - Vatikán

Je třeba mít klidná a zároveň "nepokojná" srdce, protože srdce, které je "v klidu", může být netečné vůči poslání, jímž je vydávat svědectví o Boží lásce. Nakonec totiž vše vyústí v "závěrečnou zkoušku", o níž vypráví Matoušovo evangelium, zkoušku, při níž bude záležet na lásce prožívané vůči těm, kdo nejvíce trpí, a nikoli na akademických titulech, na dveřích otevřených všem bez rozdílu, a nikoli "vyvoleným". Papež František opět vykreslil horizont zasvěceného života před pestrou skupinou řeholnic a řeholníků, kteří se zapojili do generálních kapitul svých institutů: dominikánských misijních sester svatého Sixta, sester ze Společnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, řeholnic z kongregace Obětování Panny Marie a otců vokacionistů.

Rozlišování, formace, láska

Papežova úvaha se soustředila na tři základní body: rozlišování, formaci a milosrdnou lásku. Ať už se jedná o "slavnostní momenty velkých rozhodnutí" nebo "všední okamžiky malých každodenních voleb", činnost rozlišování - poznamenal papež - umožňuje následovat své povolání prostřednictvím "namáhavé práce naslouchání Bohu, sobě i druhým" - sestávající z meditace, "trpělivého čekání" a také "odvahy - která však vede k pochopení Boží vůle, naznačené srdci, ale nikdy vnucované. Je to delikátní proces a podle Františka zcela nezbytný nejen pro zasvěcenou osobu.

Náš svět tolik potřebuje znovuobjevit chuť a krásu rozhodování, zejména pokud jde o definitivní volby, které určují rozhodující životní zlom, jako je například volba povolání. Potřebuje proto otce a matky, kteří pomohou zejména mladým lidem pochopit, že být svobodný neznamená zůstat věčně na křižovatce, podnikat občasné "úniky " doprava a doleva, aniž by se někdy skutečně vydali na cestu.

Pokojní, ale neklidní

Pokud jde o formaci, papež sestrám a otcům připomenul, že jde o "cestu růstu ve svatosti, která zahrnuje celou existenci", protkanou osobní i komunitní modlitbou, životem ve svátostech, klaněním, u něhož František již poněkolikáté zdůrazňuje naléhavost obnovení jeho smyslu, který se dnes spíše vytrácí. Navíc, pokračuje papež, "jen ten, kdo pokorně a neustále uznává, že je 've formaci'", může zase "doufat, že bude dobrým 'formátorem' nebo 'formátorem' pro druhé". A zde je na místě varování, abychom byli "pozorní k neklidu srdce", protože jedna věc je mít "klidné" srdce a druhá věc je být, jak je správné, "pokojný, ale neklidný".

Vaše dnešní poslání je rozhodně prorocké, a to ve společenském a kulturním kontextu, který se vyznačuje prudkým a nepřetržitým koloběhem informací, ale na druhé straně je dramaticky chudý na lidské vztahy. V naší době je naléhavě zapotřebí vychovatelů, kteří se umí s láskou stát společníky svěřených lidí.

Láska jako protilátka na skartační mentalitu

Láska je dána pohledem, který má "neustále před očima tvář chudých". Buďte ostražití, doporučil papež, aby "ve vašich shromážděních byl stále živý a pulzující impuls bezplatnosti a nezištné lásky, díky němuž začala vaše přítomnost v církvi". Matoušova 25. kapitola o Posledním soudu je to, co by měl mít křesťan a zasvěcená osoba vždy jako měřítko.

Bůh se nás nebude ptát: "Co jsi studoval? Kolik jsi měl titulů?". Zde je účinný protilék, jak v nás a kolem nás překonat kulturu odpisu: Prosím, neodepisujte lidi, nevybírejte lidi podle světských kritérií: jak jsou důležití, kolik mají peněz... tato světská kritéria, pryč. Neodhazujte, ale přijímejte, přijímejte každého, milujte každého".