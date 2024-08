Papež píše italským skautům

V poselství k účastníkům cesty Společenství vedoucích AGESCI, která dnes, 25. srpna, končí ve Veroně, papež zdůrazňuje význam „výchovného závazku“ vůči „dětem, dospívajícím a mladým lidem, které je třeba doprovázet moudrostí a podporovat láskou“. Je nutná dobrá formace, poukazuje papež, který dodává: „Formátoři vychovávají především svým životem, spíše než slovy“.

Tiziana Campisi - Vatikán



Ať je Italská asociace katolických skautů a skautek „posilovnou křesťanského života, příležitostí k bratrskému společenství, školou služby druhým, zvláště těm nejvíce znevýhodněným a potřebným“: toto doporučení adresuje František v poselství 18 000 účastníkům cesty společenství vedoucích Agesci, která dnes, 25. srpna, končí ve Veroně. „Nenechte se ochromit těžkostmi, ale vždy se vydejte hledat plán, který má Bůh s každým,“ povzbuzuje je papež, který je také vybízí, aby z víry v Ježíše, učitele a přítele, čerpali „nový elán, aby radostně pokračovali v lidské a duchovní cestě v církvi a vydávali svědectví evangeliu ve společnosti“.



Momentka ze setkání italských skautských vedoucích

Výchovný závazek vyžaduje kvalitní přípravu



Papež v textu zdůrazňuje, jak delikátní je „výchovný závazek“ skautských vedoucích „vůči dětem, dospívajícím a mladým lidem, které je třeba provázet moudrostí a podporovat láskou“. To vyžaduje „kvalitní přípravu“ a „sklon naslouchat druhým a vcítit se do nich jako do prostoru, v němž klíčí a přináší plody evangelizace“. V praxi je třeba rozvíjet „schopnost naslouchat a umění dialogu“, naznačuje papež, které vyvěrají ze „života modlitby, kdy člověk vstupuje do dialogu s Hospodinem, zastavuje se v jeho přítomnosti, aby se od něj učil umění lásky, která se dává“, aby existence mohla pomalu vstupovat „do souladu s Mistrovým srdcem“.



Skauti ve Veroně

Člověk vychovává více životem než slovy



František připomíná, že „Ježíš věděl, jak se učinit přítomným nebo nepřítomným, věděl, která chvíle je vhodná k nápravě nebo k pochvale, k doprovodu nebo k příležitosti k vyslání, a nechal apoštoly čelit misijní výzvě“, a že díky těmto „formačním zásahům“ učedníci „postupně přizpůsobovali svůj život životu Páně“. A nakonec zdůrazňuje, že formátoři vychovávají především „svým životem, více než slovy“, a že proto je jejich „neustálý lidský a duchovní růst“ „zásadní“ pro účinnou „službu mladým generacím“.