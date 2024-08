Papež kapucínům: Po vzoru sv. Františka buďte dnes především 'muži pokoje'

Podporujte bratrství a setkávání, počínaje blízkostí k těm nejposlednějším. Při přijetí účastníků 86. generální kapituly Menších bratří kapucínů papež František připomněl tři základní rozměry františkánské spirituality: bratrství, disponibilitu a nasazení pro mír. „Takoví musíte být i vy, muži lásky, odpuštění a smíření“.

Adriana Masotti - Vatikán



Zkušení "tvůrci pokoje", prostí, bratrští, svobodní a disponibilní, blízcí chudým: tak papež František definuje Menší bratry kapucíny a doufá, že jimi navždy zůstanou. U příležitosti 86. generální kapituly jejich řádu přijal papež v Konzistorním sále ve Vatikánu její účastníky v doprovodu generálního ministra br. Roberta Genuina.



"Mystika spolupráce"



Atmosféra setkání byla velmi srdečná, papež, hovořící zpatra, okamžitě s úctou vzpomíná na bratry, s nimiž se setkal v argentinském Buenos Aires, na "dobré zpovědníky", a zejména, aniž by uvedl nějaká jejich jména, na toho bratra, kterého jmenoval kardinálem - Luise Pascuala Dri -, který "všechno odpouští", a to natolik, že měl skrupule a prosil Pána o omluvu za to, že toho odpustil příliš mnoho. František tak vyjádřil svou radost z dnešního ranního setkání. Kapitula, jak řekl při čtení připravené promluvy, je příležitostí podívat se na "úžasné věci, které Bůh skrze vás stále koná", ale také se ptát, jak dnes pokračovat v cestě "ve stopách Chudáčka", sv. Františka. Z františkánské spirituality papež nejprve zdůrazňuje rozměr bratrství a připomíná, že hlásání evangelia se pro svatého Františka zrodilo v bratrství.



Základem je, dalo by se říci, „mystika spolupráce“, kdy se nikdo v Božím plánu nemůže považovat za ostrov, ale každý je ve vztahu s ostatními, aby rostl v lásce, vycházel ze sebe a ze své jedinečnosti činil dar pro své bratry. Ten z vás, kdo se stará o svou jedinečnost, ale neproměňuje ji v dar svým bratřím, ještě nezačal být kapucínem.



Bratrství na prvním místě



Pozváním tedy je, abyste se rozpoznali "jako vyvolení bratři", které doprovází Otec, a abyste se touto skutečností nechali vést:



Vyzývám vás proto, abyste při svých setkáních byli bdělí, aby se ekonomické zdroje, lidské kalkulace nebo jiné podobné skutečnosti nikdy nestavěly do středu pozornosti: jsou to všechno užitečné nástroje, o které se také musíme starat, ale vždy jako o prostředky, nikdy jako o cíle. Ve středu jsou lidé: ti, ke kterým vás Pán posílá, a ti, které vám dává žít, jejich dobro, jejich spása.



Je to bratrství, vysvětluje papež, které musí být ve františkánské rodině vždy v centru, bratrství, které je třeba podporovat i v církvi a ve světě.



Disponibilita je vaší chudobou



Druhým aspektem spirituality kapucínského řádu je pro papeže disponibilita, tedy ochota opustit vše a jít „tam, kam nikdo jiný nechce“, „aniž by usiloval o uznání“, a to je „důležité znamení“:



Je to důležité znamení, zvláště v době, jako je ta naše, poznamenané konflikty a uzavíráním se, kdy se zdá, že lhostejnost a sobectví převládají nad disponibilitou, respektem a sdílením, což má vážné a zjevné důsledky, jako je nespravedlivé vykořisťování chudých a devastace životního prostředí.



"Bratři lidu"



A konečně angažovanost ve prospěch míru. Pobyt mezi lidmi, zdůrazňuje papež, z vás udělal "zkušené tvůrce pokoje, schopné vytvářet příležitosti k setkání". Rozměr, který vychází ze srdce charismatu svatého Františka: blízkost chudým a zavrženým, blízkost, na kterou se nesmí nikdy zapomenout.



Jak víme, sám svatý František se stal „mužem pokoje“, kterého uznává celý svět, počínaje setkáním s malomocnými, v jejichž objetí objevil a přijal své nejhlubší rány a v jejichž přítomnosti se setkal s Kristem, svým Spasitelem. Z odpuštěného se tak stal nositelem odpuštění, z milovaného rozdavatelem lásky, z usmířeného podporovatelem smíření.



„A takoví musíte být i vy, muži lásky, odpuštění a smíření,“ opakuje papež a znovu připomíná, že víra má a vždy bude mít ‚životně důležité spojení s blízkostí k těm nejmenším‘. Poté poděkoval za vše dobré, co řád menších bratří kapucínů v církvi koná, a doporučil vytrvat na cestě „s důvěrou a nadějí“.