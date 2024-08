Papež k plenárnímu shromáždění Dikasteria pro evangelizaci

"Nežijeme v křesťanské společnosti, ale jsme povoláni žít jako křesťané v dnešní společnosti pluralismu. Jako křesťané a otevření“. To zdůraznil papež František ve svém projevu k účastníkům plenárního shromáždění Dikasteria pro evangelizaci zaměřeného na budoucí perspektivy Papežské univerzity Urbaniana v Římě. Pro tuto instituci jsou identita a misie neoddělitelnou skutečností, ale je nezbytné umět "interpretovat dobu, ve které žijeme".

Adriana Masotti - Vatikán



Zamýšlet se nad identitou, posláním, očekáváními a budoucností Papežské univerzity Urbaniana je úkol, který si během dvou dnů práce, jež dnes končí, stanovilo mimořádné plenární shromáždění Dikasteria pro evangelizaci, a to i díky příspěvkům, které dorazily z biskupských konferencí mnoha zemí, zejména z Asie a Afriky. Připomněl to papež, když dnes ráno při audienci v Konzistorním sále ve Vatikánu vítal účastníky a blahopřál jim k přijaté "synodální modalitě".



Identita a poslání



První otázkou, kterou se František ve svém projevu zabýval, je spojení identita-poslání. Dva aspekty, které se pro Urbanianu vždy překrývaly, ale které je třeba vždy obnovovat. Papež potvrzuje:



Formace, výuka, výzkum a vitalita univerzity jsou součástí mandátu, který jsme dostali k hlásání radostné zvěsti všem lidem, a jejich realizaci nelze nikdy považovat za definitivní: vždy jsou v pohybu. Jsou to otevřené dimenze, které se musí neustále nechat vést dechem Ducha svatého, jenž vede dějiny a vyzývá nás k interpretaci doby, v níž žijeme.



„Jestliže základní hodnoty instituce zůstávají vždy platné,“ poznamenává papež, je nutná jejich konfrontace a přizpůsobení ‚otázkám, které před církev a svět staví dnešní realita‘. „Nežijeme v křesťanské společnosti,“ zdůrazňuje František, “ale jsme povoláni žít jako křesťané v dnešní pluralitní společnosti. Jako křesťané a otevření“.



Urbaniana tváří v tvář očekávání a budoucnosti



Očekávání-budoucnost je druhým dvojčlenem, k němuž chce papež nabídnout svou reflexi s konkrétními náznaky týkajícími se vzdělávací nabídky univerzity, ale také "racionalizace lidských a ekonomických zdrojů".



Vyžaduje to vizi, která je schopna pohlédnout za hranice současnosti, která je schopna zohlednit církevní a sociální situaci, vitalitu církevních struktur a jejich udržitelnost, potřeby místních církví, povolání ke kněžství a zasvěcenému životu a demografické ukazatele různých regionů.



Je třeba kreativity a racionalizace zdrojů



Jedná se o reorganizaci, která podle papeže vyžaduje kreativitu a společné úsilí ve vztahu k ostatním papežským univerzitám a akademickým institucím v Římě. Je důležité, upozorňuje papež, racionalizovat zdroje, "odstranit plýtvání", opustit to, co je již překonané, a v případě Urbaniany upřednostnit vše, co může sloužit k ještě většímu zvýraznění její "misijní a mezikulturní specifičnosti". František doufá, že Papežské athenaeum se dočká také posílení výzkumných center pro různé existující geografické a kulturní regiony a užšího vztahu se semináři a teologickými instituty místních církví.



Jak moc potřebujeme pastýře, jak moc potřebujeme zasvěcené muže a ženy a jak moc potřebujeme laiky, kteří mohou ztělesňovat misionářské nadšení pro evangelizaci kultur, a tím inkulturovat evangelium! Tyto dvě věci jdou vždy ruku v ruce: evangelizace kultury a inkulturace evangelia.



Při pozdravu účastníků setkání je František ujišťuje, že se za všechny modlí, a jako obvykle prosí o modlitby, přičemž se nezříká ani vtipu: „Modlím se za vás, ale prosím, abyste to dělali i za mě, protože tato práce je zábavná, ale nelehká.“