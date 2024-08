Papež František přijal sdružení afghánských komunit v Itálii

„Toto je klíčové slovo: soucit – a spolu s ním spolupráce, která na základě vzájemného respektu umožní vznik spravedlivější a humánnější civilizace“, prohlásil papež František při audienci pro Sdružení afghánských komunit v Itálii, které ve středu 7. srpna přijal ve Vatikánu.

„Náboženský faktor by měl ze své podstaty přispívat ke zmírnění tvrdosti kontrastů, měl by vytvářet prostor pro uznání plných občanských práv všem na rovnoprávném základě a bez diskriminace“, dodal papež při setkání, které se konalo před středeční generální audiencí. „Náboženství však mnohokrát trpí manipulací a nakonec slouží záměrům, které s ním nejsou slučitelné. V těchto případech se náboženství stává faktorem konfrontace a nenávisti, což může vést k násilným činům. A to jste již mnohokrát viděli“, oslovil přítomné zástupce afghánských komunit.

Papež také připomněl diskriminaci vůči paštunskému etniku v Pákistánu, na kterou si zmíněné sdružení stěžuje. A zopakoval, jak je důležité, aby v každém dozrálo přesvědčení, že ve jménu Boha nelze podněcovat pohrdání druhým, nenávist a násilí. „Vyzývám vás proto, abyste pokračovali ve svém ušlechtilém úsilí o podporu náboženské harmonie a usilovali o překonání nedorozumění mezi různými náboženstvími s cílem vybudovat cestu důvěryhodného dialogu a míru“, řekl papež na závěr a při následné generální audienci v aule Pavla VI. upozornil na etnickou diskriminaci v Pákistánu a Afghánistánu.