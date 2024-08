Papež do Rimini: Přijměte výzvu k míru, který se zdá být nemožný

V poselství podepsaném kardinálem Parolinem u příležitosti každoročního setkání "za přátelství mezi národy" František vyzývá lidi, aby učinili zemi "chrámem bratrství", zatímco kolem vanou "ledové větry války", k nimž se přidávají "opakující se projevy nespravedlnosti, násilí a nerovnosti" a "vážná klimatická krize".

Tiziana Campisi - Vatikán



Ježíš je to podstatné a návrat k němu „je podmínkou pro skutečné ponoření se do dějin, pro to, abychom jim čelili a neutíkali před jejich výzvami, abychom našli odvahu riskovat a milovat, i když se zdá, že to nemá cenu“. Uvedl to papež František v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem k 45. setkání za přátelství mezi národy, které začíná zítra, 20. srpna, v Rimini a bude probíhat do 25. srpna na téma „Pokud nehledáme to podstatné, co tedy hledáme?“. Téma, které papež oceňuje a sdílí, „protože usilování o to podstatné nám pomáhá vzít do rukou náš život a učinit z něj nástroj lásky, milosrdenství a soucitu a stát se znamením požehnání pro bližního“.



Dávat život místům, kde lze zakusit Kristovu přítomnost



Dnes, kdy jsme pokoušeni sklíčeností kvůli „složitosti současné krize“ a čelíme „výzvě míru, který se zdá být nemožný“, papež „vybízí všechny, aby se stali zodpovědnými protagonisty změny, aktivně spolupracovali na poslání církve a společně dávali život místům, kde lze vidět a dotknout se Kristovy přítomnosti“. To vše s cílem "vytvořit nový svět, kde nakonec zvítězí láska, která se nám v Kristu zjevila, a celá planeta se stane chrámem bratrství".



Hledání toho, co vyzdvihuje krásu života



Poselství zdůrazňuje, že v dnešní době „poznamenané různými problémy a závažnými výzvami“, tváří v tvář nimž člověk někdy zažívá „pocit bezmoci, odříkavého a pasivního postoje, který může vést k tomu, že se ‚vleče‘ a nechá se zahltit omámením pomíjivostí, až ztratí smysl existence“, je nesmírně důležité zaměřit se na hledání „tajemství života“, a proto František povzbuzuje „ke snaze hledat s vášní a nadšením“ to, co „vynáší krásu života“. A tak „zatímco vane ledový vítr války“, k němuž se přidávají „opakující se projevy nespravedlnosti, násilí a nerovnosti“, „vážná klimatická krize“ a „bezprecedentní antropologická proměna", to, pro co "stojí za to žít a doufat", je setkání s Bohem.



Přátelství s Bohem



Papežova výzva zní: otevřít se Bohu, „uvědomit si sebe sama, bližního a skutečnost“, „stát se prosebníky toho podstatného“, toho, co dává životu smysl, oprostit se „od toho, co zatěžuje každodenní život“. Tak je možné objevit, „že hodnota lidské existence nespočívá ve věcech, v dosažených úspěších, v závodě, v soutěžení“, ale v „přátelství s Bohem“ - „vztahu lásky, který nás udržuje, zakořeňuje naši cestu v důvěře a naději -, což se pak ‚odráží ve všech ostatních lidských vztazích, aby se nalezla radost, která nikdy nezklame‘“. Text zaslaný na setkání v Rimini připomíná slova otce Luigiho Giussaniho „mladým univerzitním studentům: ‚Jste milováni‘ [...]. To je Ježíš Kristus v lidských dějinách“. Stručně řečeno, zakladatel hnutí Comunione e Liberazione vysvětlil, že život je třeba milovat, osud znamená být milován. A „na stejné vlně papež František připomíná - jak řekl ve svém projevu na plenárním shromáždění Dikasteria pro nauku víry 26. ledna - že "to podstatné, nejkrásnější, nejpřitažlivější a zároveň nejpotřebnější je pro nás víra v Ježíše Krista". Neboť „pouze Pán zachraňuje naše křehké lidství a uprostřed protivenství nám dává zakoušet radost, která by jinak byla nemožná“.



Být hledači toho podstatného



Při pohledu na „bohatý program setkání“ proto František - který posílá organizátorům, dobrovolníkům a účastníkům své požehnání - doufá, že „mnohost návrhů a jazyků může v mnohých vzbudit touhu stát se hledači toho podstatného a nechat v srdcích rozkvést nadšení pro hlásání evangelia“, které se vzdaluje „od každého otroctví“ a je „silou, která uzdravuje a proměňuje lidstvo“.