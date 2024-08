František: Svět dnes více než kdy jindy potřebuje mír, přijetí a bratrství

Papež píše výboru "Nazarat", který po vyhnání křesťanů z Ninivské planiny v Iráku islamisty již deset let podporuje modlitbu růžence za všechny pronásledované ve světě, křesťany i nekřesťany, a to každý rok 20. srpna. Zprávy také od Ignáce Youssefa III Younana, syrského katolického patriarchy v Antiochii, a od faráře latinské komunity v syrském Aleppu.

Adriana Masotti a Alessandro De Carolis - Vatikán



Dne 20. srpna 2024 uplyne deset let od počátku fenoménu „sui generis“, který se spontánně zrodil v Rimini a postupem času se rozšířil do dalších třinácti měst nejen v Itálii a do něhož se zapojilo dvacet sedm klášterů a klauzur v Itálii a Evropě. Jde o iniciativu modlitby, výměny svědectví a sbírky pomoci nazvanou "Výzva lidskosti", která je určena pronásledovaným křesťanům, zejména těm na Blízkém východě, a všem pronásledovaným ve světě, a které se příští úterý ve 20.30 hodin na náměstí Piazza Tre Martiri ve městě Romagna zúčastní také biskup z Rimini, monsignor Nicolò Anselmi.



Papež: Děkujeme vám za svědectví úcty ke všem



V poselství k desátému výročí papež uvedl, že se s potěšením seznámil s osvětovou činností, kterou vyvíjí Výbor pro pronásledované křesťany, zvaný Nazarat , „se zvláštní pozorností věnovanou mnoha bratřím a sestrám, kteří žijí v zemích postižených strašnými konflikty“, a podělil se o „radost, kterou v těchto letech prožívají“. Píše:



Děkuji vám za vaše svědectví láskyplné lásky, blízkosti a zejména sounáležitosti s bolestí národů zraněných nespravedlností, útlakem, nenávistí a chamtivostí. Celé lidstvo dnes více než kdy jindy potřebuje radostnou zvěst o míru a každý křesťan je povolán ji hlásat a sdílet.



František doufá, že "ti, kdo se na této iniciativě podílejí, budou s pomocí Marie, Matky pomoci, i nadále podporovat kulturu úcty ke všem, přijetí a inkluzivního bratrství".



Kéž ona v našich duších zažehne světlo naděje, abychom se odvážili budoucnosti plné klidu a harmonie.



Antiochijský patriarcha Younan: odvaha modlit se za mír na náměstích



„Jsem hluboce vděčný za vaši solidaritu a upřímný soucit s vašimi bratry a sestrami pronásledovanými až k mučednictví z lásky k Ježíši“. Stejně jako papež i syrský katolický patriarcha Antiochie Ignác Júsuf III. junan v poselství vyjadřuje svou blízkost k modlitební iniciativě v Rimini, kterou označuje za „odvážné setkání“, protože přináší modlitbu za mír na náměstí.



Píše, že syrská katolická církev v Antiochii „velmi trpí“, a připomíná „zločinné vykořenění“ křesťanů z Ninivské planiny, k němuž došlo před deseti lety mezi 6. a 7. srpnem ozbrojenci samozvaného Islámského státu. „Velké množství lidí je nyní rozptýleno po celém světě,“ připomíná a obnovuje výzvu k „vytrvalosti ve víře a naději“.



Farář z Aleppa: Vaše solidarita nám pomáhá nezoufat



Výstižné poselství přichází do výboru „Nazarat“ také od františkána Bahjata Karakacha, faráře latinské komunity v Aleppu, který dává nahlédnout do toho, co přibližně třináct let války zanechalo Sýrii jako dramatické dědictví. „Dnes se nad tímto regionem stahují temná mračna války, násilí a ničení, nelegitimní okupace a forem náboženského extremismu“, a to za „netečného nebo spoluvinného mlčení mnoha lidí, zejména těch, kteří mají moc něco udělat a neudělají to“. Stále „žijeme,“ pokračuje, „ve velmi tvrdých podmínkách“ a úsilí místní církve, jak uvádí, je téměř celé zaměřeno na „povzbuzení mladých lidí, aby zůstali v naší zemi a aktivně přispěli k jejímu znovuzrození“.



Otec Karakach proto velmi oceňuje modlitbu propagovanou 20. dne v měsíci v Rimini a nyní i na mnoha dalších náměstích v Itálii, která vyzývá lidi, aby „nepřestávali“. „Pro nás, kteří se často cítíme světem zapomenuti, je vzácným darem, že máme starostlivé lidi, jako jste vy, kteří na nás myslí a věnují se nám, aby nám pomohli,“ píše aleppský farář a tvrdí, že z tohoto svědectví solidarity vychází „nelhostejný impuls“, abychom „pokračovali v každodenním boji a snažili se všemi způsoby překonat nesmírné obtíže o přežití, a to jak materiální, tak i identity tisíciletého společenství, kterému hrozí zánik“. Vaše blízkost je skutečným darem společenství v Kristu, společenství, které překonává všechny hranice vytvořené nenávistí a lhostejností“.



Deset let růženců na náměstí v Rimini za světový mír



Akce „Výzva k lidskosti“ se zrodila, jak již bylo zmíněno, v srpnu 2014 po vyhnání křesťanů z Ninivské planiny v Iráku v noci z 6. na 7. srpna 2014. Během několika hodin bylo 125 000 křesťanů nuceno opustit své domovy a vydat se do vnitřního Kurdistánu, zatímco dalších 110 000 zůstalo jako uprchlíci v oblasti Erbílu a Duhoku. Domy křesťanských rodin označili islámští ozbrojenci počátečním písmenem slova Nazarat, tj. nazaretský. Následujícího 20. srpna se na centrálním náměstí v Rimini sešlo několik stovek lidí, aby se za tyto křesťany pomodlili růženec, vyslechli některá svědectví a vybírali pomoc. Za těchto deset let se díky iniciativě Nazarat podařilo vybrat několik desítek tisíc eur na pomoc stovkám ohrožených rodin, zejména v Sýrii a Iráku.



Proč právě Rimini?



Od roku 2014 se v „hlavním městě“ letní turistiky každý 20. den v měsíci konají modlitby za pronásledované křesťany a za mír ve světě. „Rimini je město s mezinárodním posláním a s projekcí i směrem na Východ; historicky i geograficky je centrem přijetí a setkání: nemohli jsme se nepřestěhovat,“ vysvětlují organizátoři. Pronásledování křesťanů a dalších náboženských menšin se v posledních deseti letech objevilo nejen na Blízkém východě, ale také v dalších oblastech Asie a Afriky, „proto,“ pokračují, „chvíle modlitby na náměstí každý měsíc sloužila k poznání a uvědomění si životních podmínek v Sýrii, Iráku, Nigérii, Keni, Pákistánu, Bangladéši, o nichž svědčí laici, kněží, řeholníci, biskupové a novináři.