František: Liturgie, jedno tělo a jeden hlas bez individualismu

V poselství k 74. italskému Národnímu liturgickému týdnu, podepsaném kardinálem Parolinem, papež zdůrazňuje aspekty společenství, posvátného zpěvu a ticha: podporují hlubokou a důvěrnou modlitbu, vzdálenou od shonu, hluku a tlachání.

Alessandro De Carolis - Vatikán



Liturgie, slavnost, při níž se účastníci cítí být součástí sjednoceného těla, modlitby, která stoupá k Bohu jako sbor spojující hlasy všech, vyžaduje zvláštní péči. A co víc, potřebuje „umění“. Na to se zaměřuje 74. Národní liturgický týden v Itálii, který od 26. srpna do čtvrtka pořádá arcidiecéze Modena-Nonantola. V poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem papež píše předsedovi Centra liturgické akce, arcibiskupovi z Catanzara-Squillace Claudiu Maniagovi, a hned vyzdvihuje hlavní charakteristiku liturgické modlitby, která se podle něj „vyhýbá všem formám individualismu a rozdělení“.



Modlitba a zapojení smyslů



Název týdne uvádí, že právě v liturgii se projevuje „pravá modlitba církve“, a to ve vztahu mezi Božím lidem na jedné straně aars celebrandi na straně druhé. Liturgická modlitba, uvádí se ve zprávě, „je školou společenství, která osvobozuje srdce od lhostejnosti, zkracuje vzdálenost mezi bratry a sestrami a přetváří nás podle Ježíšových postojů. Není nasazením nějaké malé skupiny, ale zahrnuje „všechny pokřtěné“ a již v apoštolském listě o liturgické formaci Desiderio desideravi František - připomíná se - zdůraznil, že „gesta vlastní shromáždění, jako je společenství, postoje těla, bytí v tichu, projevy hlasu, zapojení smyslů, jsou způsoby, jimiž se všichni podílí na slavení“.



Znovuobjevení žalmů



Pro liturgickou modlitbu, která je skutečně taková, papež vyzdvihuje čtyři aspekty. První se týká znovuobjevení „chorality“, prolínání hlasů, které František vybízí k prožívání, a ne pouze k evokaci, například prostřednictvím praxe liturgie hodin. Komunity se, jak si přeje, „vrátí k vyzdvižení chórové“ modlitby žalmů a naučí se „žít v liturgii i v životě hodnotu jednoty a společenství“. Druhým aspektem je spojení liturgie a duchovní písně, kde, jak František poznamenává, hudba „není ozdobným prvkem, ale její nedílnou a nezbytnou součástí“ a vyžaduje zvláštní péči, zejména při nedělních liturgiích.



Prostor „ticha



Od zpěvu pak František přechází k tichu. Tento „akt ticha“ působí proti „shonu, hluku a tlachání, které nám narušují každodenní život“, zatímco „posvátné“ gesto ticha se stává příznivým časem a prostorem pro „pěstování kontemplativního pohledu“ a „dodání hloubky modlitbě srdce“. Pak je tu čtvrtý a poslední rozměr, který se týká „podpory liturgické služebnosti, v níž je důležité číst služby ve službě liturgie a jejich rozmanitá přítomnost pak živí aktivní účast shromáždění a podporuje spoluodpovědnost v poslání, čímž se projevuje, jak uzavírá, synodální povaha církve.