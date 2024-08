František: Křesťané svědky Božího soucitu mezi těmi, kdo nedůvěřují budoucnosti

V poselství k Národnímu eucharistickému kongresu, který se koná od 23. do 25. srpna v Antsirananě na Madagaskaru, papež doufá, že akce pomůže účastníkům „kultivovat lásku a solidaritu vůči všem, a zejména vůči těm, kteří se ocitli v těžkostech“. Členy "Eucharistického hnutí mládeže", které letos slaví sté výročí svého založení, papež žádá, aby pomáhali druhým "učinit svůj život obětí Bohu, poznali ho, milovali ho a sloužili mu".

Tiziana Campisi - Vatikán



Buďte misionáři Kristovy lásky: toto povzbuzení adresuje papež František účastníkům Národního eucharistického kongresu na Madagaskaru, který se koná od 23. do 25. srpna v Antsirananě. V poselství adresovaném předsedovi biskupské konference monsignorovi Marii Fabienovi Raharilamboniainovi papež zdůrazňuje, že setkání, jehož cílem je přivést věřící „zpět k tomu podstatnému, pomoci jim znovu objevit význam eucharistické adorace a touhu trávit čas s Kristem“ a jehož cílem je, aby křesťansky rostli, nabývá zvláštního významu v době, kdy se připravujeme na závěr synody o synodalitě. „Kéž vám pomůže znovu objevit důležitost setkávání, modlitby a odevzdávání se druhým a pro druhé v eucharistii,“ doufá papež a připomíná, jak řekl ve svém projevu k organizačnímu výboru Národního eucharistického kongresu USA 19. června 2023, že ‚eucharistie nás podněcuje k silně angažované lásce k bližnímu‘.



Sté výročí eucharistického hnutí mládeže



Také v roce, kdy se slaví sté výročí „Eucharistického hnutí mládeže“, František zdůrazňuje, že dnes je „víra v reálnou přítomnost Krista Pána velkou výzvou“, a vyzývá stoupence, aby pomáhali druhým „zakoušet Ježíše v eucharistii“. „Pomozte jim také, aby svůj vlastní život učinili obětí Bohu,“ píše papež, „spojenou s životem Ježíše na oltáři, aby byl lépe poznán, milován a bylo mu lépe slouženo“.



Pěstujte city lásky a solidarity vůči všem



František účastníkům eucharistického kongresu přeje, aby setkání každému pomohlo „pěstovat city lásky a solidarity vůči všem, a zvláště vůči těm, kteří se nacházejí v těžkostech, pro něž je životní cesta den ode dne těžší“. Mnoha „sklíčeným lidem, kteří hledí do budoucnosti se skepsí a pesimismem, jako by jim nic nemohlo přinést štěstí“, dodal papež a citoval ze své indikační buly k jubileu 2025 Spes non confundit, je třeba přinést „naději Pána“. „Buďte svědky jeho soucitu a milosrdné lásky,“ uzavírá papež, který se nakonec dovolává přímluvy Panny Marie, aby každý člověk „každý den prohluboval“ svůj vztah s Kristem.