Papež naléhá na olympijské příměří během pařížských her: mír je vážně ohrožen

Papež František zaslal poselství pařížskému arcibiskupu Ulrichovi k olympijským hrám, které se budou konat ve francouzské metropoli od 26. července do 11. srpna: „Ať jsou příležitostí k bratrskému souznění, které překoná rozdíly a protiklady a posílí jednotu národa.“

Příležitost k „překonání rozdílů a protikladů“ a k „posílení jednoty národa“; příležitost „k odbourání předsudků, k podpoře úcty tam, kde panuje pohrdání a nedůvěra, a přátelství tam, kde panuje nenávist“. Do pařížských olympijských her, které se budou konat ve francouzské metropoli od 26. července do 11. srpna, vkládá papež velké naděje a velká očekávání. Jsou to totiž hry, které „jsou ze své podstaty nositeli míru, a nikoli války“, píše František v poselství zaslaném metropolitnímu arcibiskupovi Laurentu Ulrichovi, který dnes, v pátek 19. července dopoledne, sloužil mši svatou na zahájení olympijského příměří v pařížském kostele La Madeleine.

Olympijské příměří

Tradice příměří, která byla zavedena již ve starověku, je moudrá a naléhavě potřebná v této době zraněné konflikty: „V této těžké době, kdy je mír ve světě vážně ohrožen, vroucně doufám, že všichni budou respektovat toto příměří v naději na vyřešení konfliktů a obnovení harmonie,“ uvádí papež a opakuje výzvu, kterou již vyjádřil v předmluvě ke knize „Hry míru. Duše olympijských a paralympijských her“, která vyšla ve Vatikánském nakladatelství z iniciativy Athletica Vaticana.

„Kéž se nad námi Bůh smiluje!“, píše nyní v poselství arcibiskupu Ulrichovi, „kéž osvítí svědomí těch, kdo jsou u moci, vzhledem k závažné odpovědnosti, která na nich spočívá, kéž tvůrcům míru dopřeje úspěch v jejich úsilí a kéž jim požehná.“

Otevřít dokořán dveře kostelů a domovů a také srdcí

Papež František pak v listě vzývá Boží dary pro všechny, kdo se jako sportovci nebo diváci zúčastní olympiády, a rovněž vyprošuje podporu a požehnání pro ty, kdo je budou hostit, „zejména pro věřící v Paříži i mimo ni“.

„Vím, že křesťanská společenství se připravují otevřít dokořán brány svých kostelů, škol a domovů. Především ať otevřou dveře svých srdcí a svědčí o Kristu, který v nich přebývá a předává jim svou radost, skrze štědrost a velkorysost svého přijetí všech,“ napsal papež a zdůraznil, že si velmi váží toho, že se nezapomíná na ty nejzranitelnější, „zejména na ty, kteří se nacházejí ve velmi svízelných situacích“.

Překonat rozdíly a odpor

Papež doufá, že „uspořádání těchto her nabídne francouzskému národu nádhernou příležitost k bratrské harmonii, která umožní překonat rozdíly a protiklady a posílit tak jeho jednotu“.

„Sport,“ poznamenává papež František, „je univerzální řečí, která překračuje hranice, jazyky, rasy, národnosti a náboženství; má schopnost sjednocovat lidi, povzbuzovat k dialogu a vzájemnému přijetí; podněcuje rozvoj lidského ducha; vybízí k překonávání sebe sama, podporuje ducha oběti a nabádá k loajalitě v mezilidských vztazích; vede k uznání vlastních limitů a hodnoty druhých“.

Setkání mezi znesvářenými národy

Pokud jsou olympijské hry skutečně „hrami“, mohou být skutečně „výjimečným místem setkání mezi národy, a to i těmi nejvíce znepřátelenými“, píše dále František při pohledu na známé logo s pěti propojenými kruhy, které, jak dodává, představují „ducha bratrství“, jenž by měl charakterizovat olympijské dění a sportovní klání obecně.

Odbourat nenávist a předsudky

V závěru svého poselství pak papež vyjadřuje přání, „aby pařížská olympiáda byla pro všechny, kteří se sem sjedou z celého světa, nepřehlédnutelnou příležitostí k vzájemnému objevování a oceňování, k odbourávání předsudků, k podpoře úcty tam, kde panuje pohrdání a nedůvěra, a přátelství tam, kde panuje nenávist“.