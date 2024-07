Papež ke třicátému výročí útoku v Buenos Aires: Kéž mír zvítězí nad nenávistí a rozdělením

Dne 18. července 1994 došlo v Buenos Aires k teroristickému útoku na sídlo Asociace vzájemné izraelsko-argentinské spolupráce (Assiociación Mutual Istraelita Argentina, AMIA). Obětí bylo 85, zraněných přes 300. K 30. výročí této „temné tragédie“ papež František ve svém poselství vyzývá ke snaze o hledání spravedlnosti, jež zahrnuje „úctu ke každému lidskému životu a důstojnosti“.

Vatican News

„Neúnavně pracujte na bratrském světě, kde by se spravedlnost a mír vzájemně objaly, protože bez spravedlnosti nebude trvalý a účinný mír“: to je jádro poselství papeže Františka zveřejněného u příležitosti 30. výročí útoku na sídlo Amia (Asociace vzájemné izraelsko-argentinské spolupráce) v Buenos Aires. Připomínka tohoto smutného výročí se v Argentině konala včera, ve čtvrtek 18. července: téhož dne roku 1994 v 9:53 hod. vybuchla na parkovišti u budovy, kde sídlilo zmíněné sdružení, dodávka naložená výbušninou. Budova se zřítila a v jejích troskách zůstalo 85 mrtvých a více než 300 zraněných. Tento atentát se zapsal do historie jako nejvážnější útok, který byl kdy v Argentině spáchán.

Odolnost na cestě vpřed

V souvislosti s národním smutkem vyhlášeným v Argentině proto papežovo poselství vyzývá k zamyšlení a modlitbě, k uctění památky obětí této „temné tragédie“ a k výzvě k zachování stálého „závazku ke spravedlnosti“. „Zvolme si ticho“, píše František, chápané „nikoli jako prázdnota, ale jako hmatatelná přítomnost těch, kteří tu již nejsou“. Mlčení „je totiž truchlením i nadějí“ a umožňuje pocítit jak „ozvěnu zmařených životů a tíhu jejich nepřítomnosti“, tak „sílu čelit realitě zla a odolnost jít vpřed“.

Nikdy více podobné násilné činy

Zároveň od papeže zaznívá výzva, aby se Argentinci na paměť dívali jako na „jejich průvodce“, tedy jako na nástroj, který jim umožní připomínat si minulost a projektovat „s nadějí budoucnost, v níž se podobné odsouzeníhodné násilné činy nebudou opakovat“. V této perspektivě zaznívá pevná Františkova výzva, aby se nevzdávali hledání spravedlnosti, chápané ne jako „pomsta nebo odplata, ale jako pravda a náprava“. Spravedlnost, která je nezbytným prvkem pro rodiny obětí a pro „soudržnost národní sociální struktury“, v sobě totiž zahrnuje „úctu ke každému lidskému životu a důstojnosti“ a jako taková „musí zvítězit nad nenávistí a rozdělením“. „To je základ, na němž lze budovat společné dobro,“ zdůrazňuje papež František, „nejen k uctění památky těch, které jsme ztratili, ale také k ochraně budoucích generací“.

Modlitby za oběti a pozůstalé

Závěrem papež vyzývá „všechny věřící lidi a všechny lidi dobré vůle, aby se spojili v modlitbě a akci“ a modlili se za všechny rodiny, které „stále oplakávají své blízké“, za všechny pozůstalé „zraněné na těle i na duši“ a vzývali pro ně útěchu „Boha pokoje“.