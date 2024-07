Papež František: Vzhledem k současnému vývoji je naléhavě nutné podporovat mír

Papež se modlí před mariánskou ikonou v kostele Santa Maria in Portico v květnu roku 2016

Papež František zaslal poselství otci Piccolovi, generálnímu rektorovi Řádu řeholních kleriků Matky Boží, k 1500. výročí uctívání obrazu Santa Maria in Portico - Romanae Portus Securitatis, ochránkyně Věčného města. Papež vyzývá tuto řeholní rodinu, aby „pečovala a podporovala hodnotu spočívající v přijímání chudých a posledních, nabízela útěchu a pomoc mnoha formám chudoby, které charakterizují náš život“.

Vatican News

Vzývat mír a stát se „staviteli míru“. Tak zní papežova výzva „při pohledu na současný scénář“ v dopise k 1500 letům úcty k obrazu Panny Marie in Portico - Romanae Portus Securitatis (Bezpečného přístavu Římanů), ochránkyně Věčného města, „mateřské tváře Boží, světelného majáku, který vedl své děti do bezpečného přístavu“. Svatá Panna „se zjevila ve zvláště těžké době pro církev a rozprostřela svůj plášť nad papežem Janem I., který trpěl a zemřel za mír, aniž by zapřel víru, který se stal rukojmím politických spiknutí a bratrovražedných válek“, napsal papež v listě otci Antoniu Piccolovi, generálnímu rektorovi Řádu řeholních kleriků Matky Boží, jemuž je péče o tuto úctu svěřena od roku 1601.

Tvůrci míru

Odkaz na historii nabízí papeži příležitost zamyslet se nad touto dobou poznamenanou násilím a znovu vyslovit svou výzvu: „Tváří v tvář současnému scénáři, jak bychom mohli nepochopit naléhavost podpory míru, modlitby za mír? Vzývejte mír a buďte tvůrci míru především ve svých smířených a usmiřujících se společenstvích. Kéž je váš příklad bratrského života evangelijně přitažlivý pro věřící, kterým poskytujete pastorační službu,“ napsal řeholním klerikům Matky Boží.

Založení řádu

František uvedl, že je nablízku této řeholní rodině při tomto velmi významném výročí pro celou římskou církev, a zdůraznil také „prozřetelnostní shodu okolností“, a totiž že si v letošním roce přípravy na Jubileum naděje připomínáme založení řádu svatým lékárníkem Janem Leonardim, ctitelem Panny Marie, která byla vybrána jako věrná strážkyně leonardinského charismatu.

Přijetí chudých

Papež František pak v listě připomíná původ úcty k obrazu Santa Maria in Portico in Campitelli, který se zrodil po „zázračném zjevení Matky Boží“ 17. července 524 v domě svaté Gally, římské patricijky, za přítomnosti již zmíněného papeže svatého Jana I. „Od té doby se portikus, kde urozená Galla přijímala chudé a poutníky, stal mariánskou svatyní a charitativním hospicem. To,“ píše papež, ‚je pro vás, duchovní dědice svatého Leonarda, výzvou k péči a podpoře hodnoty přijímání chudých a posledních, aby místa, která obýváme, i samotné kostely byly portikem otevřeným světu, v němž se nabízí útěcha a úleva mnoha formám chudoby, které charakterizují náš život‘.

Misijní horlivost

V tomto duchu Leonardi založil „Kongregaci reformovaných kněží Panny Marie“ právě proto, aby církvi navrátil „apoštolský lesk jejích počátků“. „Kristus nade vše, Kristus středem všeho, Kristus měřítkem všeho! Kristus je jediný lék schopný vyléčit neduhy církve a lidstva,“ zdůrazňuje papež v listu. A vybízí mariánskou kongregaci „ke stále větší misionářské horlivosti a k neustálému pokroku v duchovním životě, přijímajíc napomenutí svatého zakladatele, který před zrakem mysli a srdce důrazně připomínal pouze čest a slávu Krista a jeho ukřižování“.

Proto také papež nabádá, aby členové řádu „měli na srdci integrální formaci řeholníků“ a apoštolát, který „může být nástrojem milosti a nástrojem radostného hlásání evangelia“.