Paříž bude hostit příští Pouť důvěry na zemi

V Tallinu skončilo evropské setkání mládeže Taizé

Giovanni Zavatta

„Jsme připraveni doufat nad veškerou naději?“: touto otázkou, tématem svého dopisu k roku 2025, který byl středem úvah účastníků, zakončil bratr Matthew, převor Taizé, 31. prosince večer poslední z meditací, které provázely čtyři dny 47. evropského setkání mladých lidí francouzské ekumenické komunity, jež se konalo v estonském Tallinu. Na tradiční Pouť důvěry na zemi se sjelo více než tři tisíce lidí ze všech koutů starého kontinentu i mimo něj.

„Co nám pomáhá dívat se za naše těžkosti, když jsme v nesnázích?“ začal bratr Matthew a zdůraznil, že „výzvou pro nás všechny je, jak rozeznat Boží přítomnost uprostřed našich zápasů. Aby naše naděje skutečně rostla, musíme čelit realitě takové, jaká je, ale vidět ji ve světle jeho zaslíbení. Nic, ani smrt, nás nemůže oddělit od věrné Boží lásky. V jazyce kikujů (východní Afrika) je jedním z Božích atributů ‚hodný naděje‘. Vložme tedy do něj svoji naději a kéž nás Duch svatý vede k tomu, abychom se stali nejen poutníky naděje, ale i poutníky pokoje“, uzavřel anglikánský reverend a konkrétněji vyzval, aby se mladí lidé po návratu domů „spojili s někým, kdo žije ve válečné zóně nebo v utlačovatelských režimech, a podpořili ho tím, že mu budou pravidelně posílat e-maily nebo s ním osobně promluví“. Pro mladé lidi z Taizé je praxe stejně důležitá jako teorie.

V pondělí 30. prosince, na závěr večerní modlitby v Tondiraba Areně v Tallinu, bratr Matthew, sedící vedle pařížského arcibiskupa Laurenta Ulricha, oznámil, že příští evropské setkání se bude konat ve francouzském hlavním městě a v celém regionu Île-de-France od 28. prosince 2025 do 1. ledna 2026. Ve společném komuniké podepsaném Mons. Éricem de Moulins-Beaufortem, předsedou Francouzské biskupské konference, pastorem Christianem Kriegerem, předsedou Francouzské protestantské federace, a metropolitou Dimitriosem, předsedou Shromáždění pravoslavných biskupů Francie, se uvádí, že „půjde o velkou příležitost setkat se v duchu modlitby a bratrství, sdílení a oslav, a vytvořit tak křesťanské svědectví jednoty v srdci světa sužovaného mnoha tragédiemi a krizemi“. Tito tři představitelé promluvili jménem Rady křesťanských církví ve Francii a vyzvali mladé lidi, aby mluvili „jedním hlasem“ a žili jednotu „v rozmanitosti smířené v Kristu“.

Mezi svědectvími, která v těchto dnech v Tallinu zazněla, byla i svědectví Andriany a Marty z ukrajinského Lvova: „Není snadné udržet si naději, když vidíme tuto nespravedlnost, která trvá tak dlouho,“ prohlásily na pódiu před svými vrstevníky, „ale to, co nám pomáhá ji neztratit, je víra. Věříme, že co není možné pro lidi, je možné pro Boha. Po temné noci vždy přichází úsvit. Věříme, že je vždy s těmi, kdo trpí, a že cítí i naši bolest. Víme, že nás v této těžké situaci nenechává samotné“. Modlí se „za všechny, kteří přišli o život kvůli této kruté a nespravedlivé válce, za ukončení agrese proti naší zemi, za moudrost vlád, za budoucí mír“.