Kardinál Cupich: Jsme proti jakýmkoli plánům na hromadné deportace přistěhovalců

Kardinál Cupich se vyjadřuje ke zprávám o možných plánovaných hromadných deportacích zaměřených na osoby bez dokladů v oblasti Chicaga a znovu zdůrazňuje závazek katolické církve vůči lidské důstojnosti, spravedlnosti a právům migrantů a žadatelů o azyl.

Linda Bordoni, Vatikán



Chicagský kardinál Blase Cupich vyjádřil znepokojení nad údajnými plány nové americké administrativy na realizaci hromadných deportací zaměřených na oblast Chicaga a potvrdil, že takový krok by byl „nejen hluboce znepokojující, ale také by nás hluboce zranil“.



"Katolická komunita stojí po boku obyvatel Chicaga, když vystupuje na obranu práv přistěhovalců a žadatelů o azyl. Stejně tak by mělo být známo, že pokud jsou zprávy pravdivé, postavíme se proti jakémukoli plánu, který zahrnuje hromadnou deportaci amerických občanů narozených rodičům bez dokladů,“ řekl.



V prohlášení zveřejněném v neděli v Mexico City, kde je kardinál na návštěvě, popřál nové vládní administrativě úspěch při prosazování společného dobra. Přesto odsoudil zprávy, které se šíří o možných masových deportacích zaměřených na tuto oblast, a uvedl, že takové kroky by zradily dědictví města v oblasti přistěhovalectví.



Prohlášení kardinála Cupicha přišlo v předvečer inaugurace prezidenta Donalda Trumpa, který se zavázal, že ihned po pondělním složení přísahy provede rozsáhlý zásah proti nelegálnímu přistěhovalectví.



Chicago je považováno za „útočiště“, které omezuje spolupráci s federálními imigračními úřady.



Kardinál poukázal na to, že Chicago, stejně jako velká část Spojených států, vděčí za svou živost a rozmanitost generacím přistěhovalců. „V Chicagu není člověka, kromě původních obyvatel, který by z tohoto dědictví neměl prospěch,“ poznamenal.



Výzva svědomí a jednání



Kardinál Cupich zdůraznil význam rovnováhy mezi prosazováním zákonného přistěhovalectví a obranou lidské důstojnosti a práv a poznamenal: „Podporujeme legitimní úsilí orgánů činných v trestním řízení o ochranu bezpečnosti našich komunit - nelze tolerovat kriminalitu páchanou přistěhovalci ani dlouhodobými občany.“



Zdůraznil však, že církev „energicky podporuje místní a státní legislativu na ochranu práv přistěhovalců v Illinois“.



A vyjádřil rozhodný nesouhlas se zprávami o deportacích, které se týkají dětí rodičů bez dokladů narozených v USA, a uvedl, že by to bylo urážkou základních lidských práv a útokem na jednotu rodiny.



Globální a pastorační perspektiva



Citujíc papeže Františka, kardinál Cupich vyzval k takovému řízení migrace, které by respektovalo lidská práva a zabránilo nevybíravým deportacím.



„Rychle zapomínáme, že máme co do činění s lidmi s tvářemi a jmény,“ řekl a zopakoval papežovo varování před repatriací osob do zemí, kde jim hrozí vážné nebezpečí.



„Miliony migrantů prchají ze své vlasti do bezpečnějších oblastí právě proto, že pro ně a jejich děti jde o život,“ prohlásil.



Bohoslužebná místa jako svatyně



Chicagský kardinál potvrdil závazek katolické církve chránit posvátná místa před aktivitami zaměřenými na kontrolu přistěhovalectví. Odkázal na tzv. Zásadu citlivých míst, která je v platnosti od roku 2011 a která odrazuje od donucovacích opatření na místech, jako jsou kostely a školy.



„Hrozící masové deportace zanechávají i v členech náboženských společenství palčivou otázku: 'Co nám Bůh v této chvíli říká?'“, zeptal se a vyzval ke kolektivnímu zpytování svědomí.



Výzva k dialogu a solidaritě



Prohlášení kardinála Cupicha bylo zakončeno výzvou k dialogu a k řešením, která ctí právní stát i důstojnost každého člověka:



„Lidé víry jsou povoláni k tomu, aby se zasazovali o práva druhých a připomínali společnosti její povinnost postarat se o ty, kteří to potřebují,“ řekl a dodal: “Pokud by se uskutečnila masová deportace bez rozdílu, o níž se hovoří, bylo by to urážkou důstojnosti všech lidí a společenství a popřením odkazu toho, co znamená být Američanem.“