Kardinál Pizzaballa v Gaze: 'Svět je s vámi, nesete světlo Kristovo'

Kardinál, latinský patriarcha Jeruzaléma, vstoupil do Pásma Gazy a předsedal mši svaté s komunitou otce Romanelliho. „Jsme na vás hrdí, protože jste zůstali tím, čím jste: křesťany s Ježíšem“. Úterní kardinál slavnostně vstoupí do Betléma na slavení vánoční mše v kostele svaté Kateřiny.

Roberto Cetera - Vatikán



„Celý svět je s vámi“, tak se v neděli ráno ve farnosti Svaté rodiny v Gaze obrátil jeruzalémský patriarcha kardinál Pierbattista Pizzaballa na malou křesťanskou komunitu v Pásmu Gazy, která žije již více než 14 měsíců jako uprchlíci v areálu farnosti. Právě svítalo, když patriarcha opustil Jeruzalém, aby v doprovodu izraelských vojáků vstoupil přes přechod Eretz do Gazy. Návštěvu netrpělivě očekávali věřící, kteří doufali, že budou moci oslavit Vánoce se svým biskupem v atmosféře, alespoň na jeden den, klidu a radosti. Je to již podruhé, co se Pizzaballovi podařilo vstoupit do Gazy a navštívit komunitu vedenou farářem otcem Gabrielem Romanellim, po návštěvě ze 16. května. Aby byla zajištěna maximální bezpečnost na cestě, byla zpráva o návštěvě vydána až po příjezdu do komunity.



Příjezd kardinála Pizzabally

Svět je s křesťany v Gaze



Kardinál Pizzaballa poté předsedal mši svaté, která byla v předchuti vánoční radosti slavena v bílém rouchu. Během mše také udělil některým mladým lidem svátost biřmování. Ve své homilii patriarcha povzbudil houževnatost křesťanského společenství: „Jste světlem naší církve a Vánoce jsou právě svátky světla.“ Tím světlem je Ježíš, ten „Ježíš, který, nikdy nezapomeňte, je tu také s vámi“. „Jsme na vás hrdí,“ pokračoval kardinál „ne kvůli něčemu zvláštnímu, ale proto, že jste zůstali tím, čím jste: křesťany s Ježíšem“. A znovu: „Tak jako jsou s vámi všichni lidé na světě, nejen křesťané, tak i vy můžete světu, který se na vás dívá, něco dát: svým příkladem přinášet Kristovo světlo všem“.



Vstup do Betléma



Po této návštěvě Gazy se zítra, na Štědrý den, patriarcha vydá do Betléma, kde ho přivítá další trpící komunita a kde bude sloužit štědrovečerní mši v kostele svaté Kateřiny.