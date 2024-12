Aleppo: 'Letos v jesličkách není válka, ale naděje Svatého roku'

Františkánský otec George Paolo Jallouf vypráví o oslavách latinské katolické komunity v tomto syrském městě: navzdory zcela nové a nečekané situaci se Vánoce slavily ještě srdečnějším způsobem než v minulosti.

Roberto Cetera - Vatikán



„Mohli jsme bez obav postavit výzdobu a světla a udělat velký vánoční stromek spolu s betlémem“. Otec George Paolo Jallouf, františkán, vikář latinské katolické komunity v Aleppu, zdůrazňuje, jak tato gesta, jinde tak samozřejmá, byla důležitým znamením znovuobjeveného klidu pro všechny obyvatele, nejen pro křesťany. "Z preventivních důvodů," pokračuje otec Jallouf, "jsme se rozhodli posunout mši svatou na Štědrý den na 18:00, abychom věřícím umožnili vrátit se do svých domovů dříve, do 20:00. Mše byla velmi silně obsazená, také proto, že ostatní kostely raději z bezpečnostních důvodů slavily až ráno 25. prosince. Zvláště radostná byla účast nejmenších dětí převlečených za anděly u jesliček.



Jubilejní Vánoce



Slavnostní mši svaté 25. prosince ráno předsedal Mons. Hanna Jallouf, apoštolský vikář v Aleppu, a doprovázel ji sbor dětí, které dnes svou prostotou a čistotou srdce představují nejdůležitější naději na konečně mírovou budoucnost v Sýrii. „Syřané se musí naučit žít přítomnost tak, jak ji žijí tyto děti,“ pokračoval otec George Paolo, „které již odložily utrpení minulosti a promítají se do budoucnosti, aby ji obnovily. Zvony ohlašující narození Ježíše se konečně rozezněly z kostela po celém městě. Na konci mše svaté byla za doprovodu trubek skautů nesena v průvodu soška Ježíška, kterou pak farář položil do jesliček. „Letos poprvé,“ pokračoval mladý františkán, “se v jesličkách neobjevily žádné znaky připomínající utrpení Sýrie, jako jsou zničené a vypálené budovy, ale začátek jubilea po vzoru baziliky svatého Petra, aby se naznačilo, že tento Svatý rok je věnován především naději. To znamená, že jsme chtěli vyjít z příliš mnoha let bolesti, obav, zranění a naznačit, že nyní chceme také pěstovat naději. A Bůh ví, kolik naděje musíme živit. Pro nás všechny bude příští rok obtížné přijet do Říma na Jubileum, a tak jsme chtěli přivést Řím k nám, do našich jesliček. A náš sbor zazpíval arabskou verzi jubilejní hymny“.



Smíření ve znamení naděje



V aleppském betlému jsou kromě tradičních sošek také sošky, které po osvobození města vytvořili místní umělci a které představují věřící zapojené do mnoha náboženských a pomocných aktivit prováděných ve farnosti. Betlém, který byl vytvořen společně s křesťany pravoslavné a východní církve a několika mladými lidmi muslimského vyznání, které tento společný zážitek velmi zasáhl. Takový zážitek, by byl ještě před několika týdny nepředstavitelný. „Narození Ježíše,“ uzavírá otec George Paolo Jallouf, „se letos sešlo s naším znovuzrozením. Už žádná válka, žádné násilí v Sýrii“.