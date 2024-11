Synodální cesta jako jedna z priorit sester salesiánek

Přijetí misijní synodality jako způsobu života, který vytváří nové způsoby účasti, animace a řízení, je jednou ze tří prioritních voleb Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů, které byly určeny roku 2021 během poslední generální kapituly, jež byla významným časem ověřování, reflexe a orientace pro komunitní hledání Boží vůle v tomto Institutu.

Sr. Ausilia De Siena, FMA

Hodnota synodality v Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů

"Synodalita je pro nás charismatickým prvkem, protože jako institut jsme synodální od počátku. Pokud chápeme synodalitu jako způsob bytí a jednání, podporující účast všech na společném výchovném poslání,“ řekla Vatican News matka Chiara Cazzuola, generální představená Institutu Dcer Panny Marie Pomocnice křesťanů. Dodala, že „synodalita“ je výrazem spirituality společenství, která má svůj základ v Trojici a uskutečňuje se ve společenství mezi sestrami a mladými lidmi. Originalita Marie Dominiky Mazzarellové jako matky, vychovatelky a spoluzakladatelky spočívá v tom, že spolupracovala na vytváření synodálních komunit, tj. komunit, které se vyznačují tím, že pracují, modlí se, žijí a sdílejí život a poslání „společně“.

Matka Chiara Cazzuola (první zleva) se sestrami salesiánkami

Naše poslání mezi mladými

Matka Cazzuola zdůrazňuje: „Jsme povolány k tomu, abychom v neustálém rozlišování povzbuzovaly a doprovázely růst povolání každého člověka, který nám byl svěřen. V tomto smyslu,“ dodává, “je prioritním cílem výchovného poslání vést mladé lidi k setkání s Ježíšem Nazaretským. Sami mladí lidé se pak stávají protagonisty výchovných návrhů. Žádají nás, abychom v reakci na jejich očekávání přijaly nové styly a nové strategie pro otevřenější a synodální pastoraci.

"Výchovné poslání je svěřeno celému výchovnému společenství - řeholníkům, laikům, mladým lidem - a vyžaduje sblížení mnoha intervencí v rámci projektu celkové podpory, což zase vyžaduje účast více hlasů a na různých úrovních interakce: církevní, sociální, politické. Tím, že do středu pozornosti staví mladé lidi, se vychovatelská komunita zavazuje k vytvoření solidární sítě mezi všemi, kdo věří a pracují ve výchovném poslání,“ poznamenává matka Cazzuola.

Proto, jak zdůrazňuje, je třeba hledat, zkoušet a ověřovat metody pastoračního působení v kontextu, v němž se pracuje, aby byly odpovědí na skutečné otázky, které se objevují. Schopnost harmonické koordinace zaručuje součinnost všech zdrojů zapojených do společného projektu, a to nad rámec různých způsobů a organismů animace. „Život roste a rozvíjí se, pokud se ho společně snažíme živit prací s optimismem a pastorační láskou a posilováním společenství s Ježíšem, pravým zdrojem našeho společenství,“ uzavírá generální představená.

Matka Yvonne Reungoat mezi mladými lidmi, MGS CONFRONT, Evropa

Zvládání nevyhnutelných neshod a konfliktů

"Láska musí být mocnou silou, která pohání, oživuje, spojuje tolik různých lidí a pomáhá jim překonávat nevyhnutelné konflikty a ubohost na všech úrovních. Je třeba najít si čas a mít možnost se vyjádřit, naslouchat si navzájem s pozorností a respektem, i když druhá strana smýšlí jinak,“ říká pro Vatican News Matka Yvonne Reungoatová, emeritní generální představená, expertka a facilitátorka synodálního shromáždění. Dodává, že tato konfrontace musí být udržována pevnou vůlí hledat to, co spojuje, aby převážilo nad tím, co rozděluje. „Volby a rozhodnutí musí vždy dozrát v reflexi a modlitbě“.

Být lidmi společenství a smíření

Matka Reungoatová, která se dělí o své zkušenosti, zdůrazňuje, že ke sblížení a k tomu, že jsme lidmi společenství a smíření, docházíme navzdory různosti názorů, když postupujeme cestou dialogu, jasnosti, vzájemné pohostinnosti, s vědomím potřeby neustálého procesu obrácení srdce a mysli podle evangelia.

„Neshody a konflikty nelze popírat, protože jsou-li dobře zvládnuty, stávají se cennou příležitostí k růstu pro všechny: provokují k reflexi, prohlubují, vždy nás nutí jít dál, ověřovat, zda skutečně kráčíme v brázdách charismatu, nebo riskujeme, že zůstaneme uzavřeni ve strnulosti myšlení a uvězněni ve svých názorech, byť vždy jen částečných,“ říká matka Reungoatová. Zdůrazňuje, že dobré zvládání neshod a konfliktů nám může pomoci uskutečnit velikonoční přechod z individualistického 'já' do komunitního/církevního 'my'“.

„Nikdy nesmíme zapomenout, že jsme společenstvím pro misii,“ uzavírá emeritní generální představená sester salesiánek a expertka a facilitátorka synodního shromáždění.