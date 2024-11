Otec Romanelli: „Nechceme opustit naši farnost v Gaze“

Farář kostela Svaté rodiny svědčí o velkém napětí, které křesťanská omunita prožívá po příkazu k evakuaci, který vydala izraelská armáda. Mezi křesťany panuje pevné přání neopouštět své domovy, aby neskončili „natěsnaní mezi dvěma miliony dalších vysídlených Palestinců, kteří nemají nic a žijí ve stanech“.

Roberto Cetera - Vatikán

„Od hluku vrtulníků a bomb si nelze odpočinout ani ve dne, ani v noci,“ říká pro L'Osservatore Romano otec Gabriele Romanelli, farář kostela Svaté rodiny v Gaze. "Hluk přichází z oblasti severozápadně od naší lokality, směrem k Džabálii a Šitě, v té druhé ještě žilo několik křesťanských rodin. Nyní tam však byl vydán přísný příkaz k evakuaci. Do této chvíle se těch několik zbývajících křesťanů uchýlilo do dvou farností, naší a pravoslavné.

"Ústředí Charity a naše školicí středisko svatého Tomáše Akvinského, které se nacházejí čtyři kilometry severně od našeho areálu, dostaly příkaz k evakuaci na jih. Obě budovy jsou naštěstí téměř prázdné, protože v nich probíhaly opravné práce. Čtyři kilometry je krátká vzdálenost,“ dodává, “a očekáváme, že izraelské jednotky brzy dorazí do blízkosti našich domovů. Proto je v naší komunitě momentálně velké napětí. I když jsme zatím nedostali žádný příkaz k evakuaci“. Na závěr však dodává: „Již několik týdnů dostáváme od izraelské armády zprávu, která definuje naše území jako ‚červenou zónu‘ a označuje dva koridory, kterými se dá jít na jih. Naše rodiny však odejít nechtějí, nevím, co se bude dít. Proč bychom měli odejít? Nikdo z nás není do konfliktu zapojen. Co by naši křesťané dělali na jihu? Tísnit se s dalšími dvěma miliony vysídlených Palestinců, kteří nic nemají a žijí ve stanech. Doufám, že se o naší těžké situaci dozví i na Západě. A jako vždy věřím ve schopnost našeho patriarchy (kardinála Pierbattisty Pizzabally) zasáhnout“.

Příští hodiny budou rozhodující pro pochopení vývoje týkajícího se také křesťanské komunity v souvislosti s realizací takzvaného „plánu generálů“, tedy plánu obléhání a nucené evakuace ze severu Pásma, který v obecných obrysech navrhl bývalý izraelský generál Giora Eiland v rozhovoru pro „The Times of Israel“ z dubna letošního roku. Plán sdělil premiér Benjamin Netanjahu letos v září parlamentnímu výboru pro zahraniční věci a obranu.