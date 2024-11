Oslavy 1700 let Lateránské baziliky končí

9. listopadu v 17.30 hod. se uskuteční slavnostní bohoslužba, které bude předsedat římský vikář arcibiskup Baldo Reina a kterou doprovodí pěvecký sbor římské diecéze pod vedením monsignora Frisiny.

Vatican News



V sobotu 9. listopadu oficiálně skončí oslavy 1 700. výročí založení baziliky svatého Jana Lateránského. V 17.30 bude papežův vikář pro římskou diecézi a zároveň arcikněz baziliky, arcibiskup Baldo Reina, předsedat slavnostní pontifikální bohoslužbě. Slavnost oživí pěvecký sbor římské diecéze pod vedením monsignora Marca Frisiny písněmi, které speciálně složil ředitel a zakladatel sboru. „Celá brožura byla pečlivě připravena k oslavě tohoto významného výročí,“ vysvětluje kněz. “Chtěl jsem napsat mši ke svátku posvěcení katedrály svatého Jana, ale napsal jsem také chvalozpěv na církev, protože katedrála je symbolem, znamením církve z živých kamenů.



Cesta „naslouchání mistrům"



Den předtím, v pátek 8. listopadu, se v 19.45 hodin uskuteční u svatého Jana Lateránského také první setkání na téma trasy „Naslouchání učitelům“, kterého se zúčastní monsignor Andrea Lonardo, ředitel Úřadu pro katechezi římské diecéze, don Fabio Rosini, ředitel Úřadu pro pastoraci univerzit římské diecéze, a don Gabriele Vecchione, zástupce Úřadu pro pastoraci univerzit římské diecéze. „Iniciativa začíná oslavou 1700 let Lateránské baziliky,“ zdůrazňuje Francesco d'Alfonso, který bude večer moderovat. “Vyprávět 1700 let historie v hodině a půl je složité, proto budeme hovořit jen o některých událostech a osobnostech, které měly s bazilikou něco společného. Začneme samozřejmě Konstantinem a pak se přesuneme ke svatému Františkovi, který přišel do Lateránu požádat o schválení řehole. Budeme také opět hovořit o Borrominim, který dohlížel na její velkou obnovu a koncipoval ji tak, jak ji vidíme dnes. Co se týče 20. století, zastavíme se u velmi významné události, která se slavila v římské katedrále, a to u pohřbu Alda Mora“. Dialog mezi třemi kněžími bude proložen několika uměleckými momenty, v nichž vystoupí varhaník Leonardo Coen, sbor Musicanova pod vedením Fabrizia Barchiho a herec Davide Fasano.



„Lateránská bazilika mezi vírou a historií“



Oslava výročí bude zároveň zakončením soutěže, kterou před rokem vyhlásil Úřad pro pastoraci škol a výuku katolického náboženství římské diecéze s názvem „Lateránská bazilika mezi vírou a historií“ pro školy všech stupňů na území diecéze. „Během těchto sedmnácti století,“ poznamenává ředitel úřadu Rosario Chiarazzo, “byla a je Lateránská bazilika středem mnoha událostí, které poznamenaly a stále poznamenávají občanskou a náboženskou strukturu města Říma a celého křesťanstva. Studenti byli pověřeni úkolem vyjádřit s citlivostí sobě vlastní prostřednictvím nových technologií některé charakteristické aspekty této dlouhé historie“.



Dějiny



Arcibazilika Nejsvětějšího Spasitele a svatých Jana Křtitele a Evangelisty, obecně známá jako San Giovanni in Laterano, je nejstarší ze čtyř hlavních bazilik ve městě. Byla postavena ve 4. století na hoře Monte Celio na pozemcích, které patřily patricijskému rodu Lateránů. Původně ji vysvětil papež Sylvestr I. v roce 324 na přání císaře Konstantina Kristu Spasiteli. V 9. století ji papež Sergius III. zasvětil také svatému Janu Křtiteli, ve 12. století papež Lucius II. přidal svatého Jana Evangelistu. Na různých renovacích pracovala řada umělců. Podlahu v cosmateském stylu a zlacený dřevěný strop zhotovil Giacomo della Porta podle návrhu Michelangela. Na přání papeže Inocence X. pracoval na interiéru Francesco Borromini.