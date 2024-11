Oslava pětadvaceti let zasvěceného života po malých doušcích

Sr. 'Mampheteli Clementine Sekantsi, řeholnice a misionářka zasvěcená službě chudým v jihoafrickém Pietermaritzburgu, na oslavu svého stříbrného jubilea vybírala po dobu 25 týdnů finanční prostředky na stravu pro lidi bez domova.

Sestra Katleho Khang, SNJM

Jako výraz vděčnosti za Boží povolání a ze solidarity s chudými zvolila s. 'Mampheteli Clementine Sekantsi, členka Kongregace sester Svaté rodiny z Bordeaux, jedinečný způsob oslavy 25. výročí svých řeholních slibů. Sestra Sekantsi se chtěla o svou radost podělit s ostatními po malých „soustech“.

Apoštolát této řeholnice spočívá ve vaření a sdílení jídla s bezdomovci v Pietermaritzburgu. Těmto lidem na ulici pomáhají dvě organizace: Polévková kuchyně katolického kostela Panny Marie (St Mary's Catholic Church Soup Kitchen) a Life Changer. V souladu se svým posláním proto s. Sekantsi požádala svou rodinu a přátele, aby ji po dobu 25 týdnů finančně podporovali při zajištění stravy pro lidi žijící na ulici.

Myslela si, že to bude způsob, jak zapojit ostatní do svého dárcovství jako poděkování Bohu za své povolání, a že to poslouží také k vytvoření povědomí mezi jejími blízkými, aby lépe pochopili těžkou situaci chudých a zavázali se jim pomáhat.

Inspirace čerpaná od prvních misionářek

Během svého misionářského života v Mosothu se s. Sekantsi inspirovala prvními misionářkami, které roku 1864 opustily svou zemi, Francii, a roku 1865 dorazily do Lesotha.

V průběhu let Lesothu velmi prospěly řeholnice přicházející z různých zemí světa. „Když čtu historii naší kongregace a církve v Lesothu, jsem povzbuzena jejich nasazením a uvědomuji si, jak nezištně se obětovaly pro dobro druhých,“ sdělila. „Jsem nesena na ramenou obětavých misionářek, které přišly přede mnou,“ svěřila se sestra Sekantsi.

Misionářský život ve Rwandě a Jihoafrické republice

V roce 2003 byla s. Sekantsi vyslána jako misionářka do Rwandy, kde žila v mezikulturní komunitě sester. „Právě díky složení této komunity různých národností jsme hlásaly lidem ve Rwandě, že společenství je možné,“ řekla. „Jako řeholnici Svaté rodiny mě utvrzují životodárné vztahy v komunitě, které pak předáváme dál v různých apoštolských službách, abychom mohly společně svědčit.“

Reakce na potřeby Rwanďanů vedla s. Sekantsi k tomu, aby nabízela pastorační péči rodinám a nemocným. „Svou službu lidem postiženým genocidou jsem pojala tak, že jsem navštěvovala rodiny a budovala s nimi zdravé vztahy,“ uvedla a dodala, že s nimi sdílela jejich radosti, smutky a výzvy. „Cítila jsem se tak součástí tohoto lidu, v pravém duchu synodality,“ vysvětlila.

V Jihoafrické republice pracovala s. Sekantsi hlavně s rodinami jako pracovnice služby na ochranu dětí, která se starala o děti, jež potřebovaly péči.

Sr. Sekantsi obnovuje své sliby při svém stříbrném jubileu

Význam apoštolské služby

Sr. Sekantsi věří, že v každé službě, ve které slouží, je její povinností být mezi lidmi podle charismatu Svaté rodiny, kterým je vytváření společenství.

„Prostota je jednou z hodnot, kterými je Svatá rodina z Nazareta známá,“ poznamenala.

Při své práci s bezdomovci se sestra Sekantsi snaží vytvářet láskyplné, neodsuzující a povzbuzující prostředí, které napomáhá jejich uzdravení, a vysvětluje, že většina lidí na ulici bojuje se závislostmi. „Jsem součástí týmu, který jim nabízí záchranný člun,“ zdůraznila tato řeholnice. „Mým úkolem je dát zoufalým naději, sklíčeným povzbuzení, slabým posílení a bezpečné prostředí, které by je podpořilo na cestě k lepšímu životu.“