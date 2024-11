Kardinál Tagle: Jubileum prožijme tak, že do středu našeho života postavíme srdce

Proprefekt dikasteria pro evangelizaci hovoří s vatikánskými médii o encyklice „Dilexit Nos“ a zdůrazňuje, že skrze lásku, která vychází z Ježíšova srdce, můžeme číst všechny nejdůležitější dokumenty i rozhodnutí pontifikátu papeže Františka.

Alessandro Gisotti, Vatikán



"Dalo by se říci, že jsem svým srdcem, protože mé srdce je to, co mě odlišuje, utváří mou duchovní identitu a uvádí mě do společenství s ostatními lidmi": to je jedna ze silných pasáží encykliky „Dilexit Nos" papeže Františka zveřejněné 24. října. Jedná se o magisteriální dokument, který sice nezaznamenal tak široký ohlas jako dvě sociální encykliky „Laudato si“ a „Fratelli tutti“, ale přesto představuje interpretační klíč pro celý pontifikát. Dilexit Nos může být také užitečná pro lepší pochopení událostí, jako je právě skončená synoda o synodalitě a jubileum, které začne za několik týdnů. Hovořili jsme o tom s filipínským kardinálem Luisem Antoniem Tagle, proprefektem Dikasteria pro evangelizaci, který se v tomto rozhovoru pro vatikánská média zamýšlí také nad úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, která je na Filipínách velmi rozšířená a kterou se naučil praktikovat už v mládí.



Zveřejnění „Dilexit nos“ vyvolalo jisté překvapení. Po encyklikách o sociální nauce „Laudato si“ a „Fratelli tutti“ vydal František duchovní encykliku. Jak jste tento dokument přijal?



Papež František je papežem překvapení. Ačkoli oznámení encykliky a její následné vydání bylo svým způsobem nečekané vzhledem k zaměření pozornosti na biskupskou synodu, nebyl jsem úplně překvapen, že Svatý otec vydá encykliku o Ježíšově lásce k nám, symbolizované v jeho Nejsvětějším Srdci. Pro mě to byl způsob, jakým Svatý otec zřetelněji vyjádřil christologický základ sociálních encyklik „Laudato si“ a „Fratelli tutti“. Ježíšova láska, když ji přijmeme, nám umožňuje vidět v ostatních lidech bratra a sestru (Fratelli tutti) a být starostlivými, pokornými a odpovědnými správci našeho společného domova (Laudato si). Měl bych říci, že spisy a promluvy papeže Františka důsledně vycházejí z naší víry v osobu a poslání Ježíše Krista. Navrhuji, abychom si tyto dvě sociální encykliky ještě jednou přečetli a našli v nich již přítomné stopy či zárodky „Dilexit nos“.



Na Filipínách je úcta k Nejsvětějšímu Srdci Páně velmi populární a týká se především prostšího lidu, lidu Božího. Jaké jsou vaše zkušenosti s touto úctou ve vaší zemi?



Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu je na Filipínách velmi rozšířená. Jsme vděčni mnoha řeholním řádům nesoucím jméno „Nejsvětějšího srdce“, Tovaryšstvu Ježíšovu a Apoštolátu modlitby, které tuto úctu podporují v diecézích, farnostech, školách i rodinách. Kromě vigilií a modliteb každý první pátek v měsíci je zvykem, že se v domácnostech intronizuje obraz Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Prosíme Srdce Ježíšovo, aby vládlo a spravovalo naše rodiny a národ svým milosrdenstvím a láskou. Tato modlitba pochází od lidí, jejichž srdce zažila zranění, když vládla nespravedlnost, chamtivost, korupce a lhostejnost. Pobožnost je také připomínkou toho, že bychom měli neustále prosit Ježíše, aby proměnil naše srdce, aby byla jako jeho. Dodnes při některých příležitostech zpíváme oficiální hymnu Mezinárodního eucharistického kongresu, který se konal v Manile (1937), hymnu k Nejsvětějšímu Srdci ve španělštině, kde národ obětuje své srdce Ježíši: "no más Amor que el tuyo, O Corazon Divino. El Pueblo Filipino te da su corazón“. Tato píseň nikdy nepřestane přinášet útěchu do srdce a slzy do očí.



V „Dilexit nos“ papež poznamenává, že dnešní lidstvo jako by ztrácelo srdce, a vyzývá nás křesťany, abychom znovu objevili, jak nás Ježíšovo srdce miluje. Co lze udělat pro oživení vědomí, že vše pramení z našeho srdce?



V encyklice „Dilexit nos“ papež František popisuje fenomén a příčiny povrchnosti, která se šíří jako kultura a brání nám v kontaktu se srdcem, odkud vyzařuje láska, pravda a soucit. Navrhuji, abychom si popis povrchnosti, který nám Svatý otec poskytl, přečetli jako návod ke zpytování svědomí. Uvědomění si toho, jak pomalu ztrácím kontakt se svým nitrem a svým nejopravdovějším já, je prvním krokem k opětovnému probuzení našeho srdce. Líbí se mi také papežův výčet svatých nebo jak já říkám „průvod“ či „procesí“ svatých, kteří nám vydávají svědectví o nezměrné lásce Ježíšova Srdce a o tom, jak proměnila jejich život a poslání. Navrhuji, abychom se na „průvod“ podívali a připojili se k němu.Povědomí o srdci můžeme oživit nikoliv pomocí pojmů nebo abstrakcí, ale nasloucháním srdcím, která našla pravý život v milujícím Srdci Ježíšově.



Srdce vyvolává v mysli člověka a vztahy. Na nedávno skončené synodě o synodalitě, které jste se účastnil, se hodně diskutovalo - také v závěrečném dokumentu - o obrácení ve vztazích. Může tato encyklika sloužit jako kompas, který by měl vést cestu synodální církve, jak k tomu vybízí papež František?



„Dilexit nos“ může církev, která chce být synodální a misionářská, mnohému naučit. Během nedávno skončeného zasedání biskupské synody opakovaně zaznělo, že synodalita je nakonec o vztazích: s Bohem, se všemi pokřtěnými, kteří tvoří církev, s celým lidstvem a stvořením. Obnovy církve v misijní synodalitě lze dosáhnout pouze tehdy, pokud se s důvěrou, poslušností a pokorou vztahujeme k Trojjedinému Bohu, který je láska. Misijní synodalita vyžaduje vztah srdce k srdci mezi pastýři a věřícími, mezi místními církvemi atd. kde je srdce každého očištěno od předsudků vůči druhým a od sebeprosazující pýchy, a proto je schopno naslouchat s empatií. Bez lidských vztahů očištěných Boží milostí by se misijní synodalita mohla zredukovat na pouhé byrokratické a legalistické návrhy bez srdce, které hoří Duchem svatým, plamenem Boží lásky.



Blíží se jubileum: rok milosti, smíření a osvobození. Svatý rok, který papež zaměřil na téma naděje. Jak se encyklika o Ježíšově srdci vztahuje k tomuto nadcházejícímu jubileu?



Souvislost mezi „Dilexit nos“ a nadcházejícím Jubileem zaměřeným na putování v naději vidím v misijním rozměru úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Začněme tím, že Srdce Ježíšovo je misionářské srdce, které přináší překypující božskou lásku skrze lidské srdce všem lidem, všem lidským situacím a stvoření. Milosrdná láska Srdce Ježíšova nabízí naději rozbitému světu, zejména těm, kteří ve svém životě nevidí žádnou možnost vykoupení. Papež František nás vyzývá, abychom přijali Ježíšovu lásku do svého srdce a nechali ji proudit a nebránili Ježíšově lásce proudit k druhým lidem a do společnosti. „Dilexit nos“ je cenným duchovním a misijním zdrojem pro toto jubileum, který má každého z nás připravit na to, abychom byli poutníky, kteří se dělí o Ježíšovu lásku s druhými, o lásku, která osvobozuje všechna srdce od strachu, pýchy, sobectví, lhostejnosti, pomsty a zoufalství. On nás miluje, a proto máme naději.