Kardinál Semeraro při beatifikaci Josého Torrese Padilly: věrný kněz a přítel chudých a tuláků

Při beatifikační mši Josého Torrese Padilly, spoluzakladatele Kongregace sester Společenství kříže, připomněl prefekt Dikasteria pro svatořečení jeho „hluboké spojení s Bohem“ a jeho blízkost potřebným a nemocným v nejzapadlejších čtvrtích Sevilly.

Edoardo Giribaldi - Vatikán

„Podivný kanovník, který měl za přátele tuláky a pouliční prodavače“ kvůli své blízkosti potřebným v nejkomplikovanějších sevillských čtvrtích, kam se jen málokdo odvážil jít. „Hluboká jednota s Pánem“, která byla hlavním zdrojem jeho „vnitřní síly“. Právě tyto rysy, které vyzdvihl kardinál Marcello Semeraro v homilii při beatifikační mši svaté slavené dnes, 9. listopadu, v sevillské katedrále, představují osobnost Josého Torrese Padilly (1811-1878).

Studium, meditace a konkrétní služba

Kardinál Semeraro dále přiblížil různé rysy osobnosti blahoslaveného Torrese Padilly, například jeho schopnost spojovat modlitbu a studium: „Dvě hodiny studoval a tři hodiny rozjímal o tom, co studoval. To mu nebránilo věnovat co nejvíce okamžiků svých dnů službě těm nejpotřebnějším. Finančně podporoval ty, kteří se chtěli stát kněžími, a „mladé ženy s povoláním“, pro něž v případě „nebezpečí“ neopomněl vyhledat „rodinu, která by se jich ujala“.

Na „špatné straně“ Sevilly

Život prožitý „v chudobě“ - nosil jen jednu „záplatovanou sutanu“ - a v blízkosti potřebných a nemocných, často odsunutý do čtvrtí na „špatné straně“ Guadalquiviru, řeky rozdělující Sevillu, kde převládala „delikvence“. Přesto tam španělský kněz bez obav chodil, čistil a upravoval jejich lůžka.

„Mistrovské dílo“ nového blahoslaveného

Kardinál Semeraro rovněž připomněl „duchovní vedení“ blahoslaveného Torrese Padilly, které šířilo jeho „pověst svatosti“ do té míry, že si vysloužil přezdívku „El Santero“. Mezi příjemci této spásné „nákazy“ byla i svatá Anděla od Kříže, která pod vedením tohoto španělského kněze založila Institut sester od Kříže. To bylo jeho „mistrovské dílo“, uvedl mimo jiné kard. Semeraro při beatifikaci v sevillské katedrále.