26. listopadu 1969: Pavel VI. a nový ritus mše svaté

Amedeo Lomonaco - Vatikán



Od generální audience 26. listopadu 1969 uplynulo 55 let . Byl to den, kdy papež Pavel VI. oznámil, že počínaje následující nedělí bude zaveden nový mešní ritus, reformovaný na základě pokynů koncilní apoštolské konstituce „Sacrosanctum Concilium“. „Změna, která se týká úctyhodné staleté tradice“, a dotýká se tedy „dědičného náboženského odkazu, který se zdálo, že se těší nedotknutelné neměnnosti“. Tato změna se týká obřadního průběhu mše: „Možná budeme s jistým nepohodlím pociťovat,“ vysvětluje papež, „že věci u oltáře se již neodehrávají s onou samozřejmostí slov a gest, na kterou jsme byli tak zvyklí, téměř jako bychom jim již nevěnovali pozornost“. Tato změna se týká i věřících. A měla by zasáhnout, dodává Pavel VI, „každého z přítomných, a tím je odvést od jejich obvyklé osobní zbožnosti nebo od jejich obvyklého spánku“. Je třeba se připravit, podotýká papež Montini, „na toto mnohonásobné vyrušení, kterým jsou všechny novinky, jež jsou zaváděny do našich obvyklých zvyklostí“.



Přechod k mluvenému jazyku



V novém obřadu je největší novinkou jazyk. Už to není latina, jak připomněl Pavel VI. při generální audienci 26. listopadu 1969, která by byla "hlavním jazykem mše". „Pro ty, kdo znají krásu, sílu a výrazovou posvátnost latiny, je jistě nahrazení lidovým jazykem velkou obětí: ztrácíme zde něco staletého“. Existuje „důvod k lítosti a téměř ke ztrátě“. Ale „větší cenu má účast lidu, tohoto moderního lidu nasyceného jasnou, srozumitelnou řečí, která se dá přeložit do řeči profánní“. Proto latina v církvi nezanikne: „zůstane,“ říká papež Montini, „vznešeným jazykem oficiálních aktů Apoštolského stolce; zůstane jako scholastický nástroj církevních studií a jako klíč k přístupu k dědictví naší náboženské, historické a humanistické kultury; a pokud možno v obnovené nádheře“.



Účast a jednoduchost



Základní podoba mše zůstává tradiční, „a to nejen ve svém teologickém, ale i duchovním významu“. Obřad, jak zdůraznil Pavel VI. může projevit „své větší bohatství, které se projevuje větší prostotou obřadů, rozmanitostí a hojností biblických textů, společným působením různých služebníků, tichem, které obřad přerušuje v hlubokých okamžicích, a především potřebou dvou nezbytných náležitostí: důvěrné účasti každého jednotlivého účastníka a jednota duší ve společném milosrdenství; náležitostí, které musí ze mše více než kdy jindy učinit školu duchovní hloubky a klidné, ale náročné učiliště křesťanské sociologie“.



První mše papeže v italštině



Generální audience 26. listopadu 1969 je spojena s jiným datem, a to 7. březnem 1965. Byl to den, kdy papež poprvé sloužil mši v italštině. Je to koncil - píše Osservatore Romano ve vydání z toho dne - „který vychází z ohrady vatikánské baziliky a vstupuje jako obnovitel do všech kostelů světa“. Deník Svatého stolce dodává, že „začíná platit liturgická reforma, jejímž cílem je přivést všechny Boží děti zpět k vědomějšímu a živějšímu kontaktu“ s Kristem. „Mimořádný,“ potvrdil Pavel VI. v homilii pronesené v kostele Všech svatých v Římě, “je dnešní nový způsob modlitby, slavení mše svaté. Dnes,“ připomíná papež, “se tato nová forma liturgie zahajuje ve všech farnostech a kostelích světa, při všech mších, kterých se účastní lid. Je to velká událost, kterou je třeba si připomínat jako počátek rozkvětu duchovního života, jako nový závazek, který má odpovídat velkému dialogu mezi Bohem a člověkem“. Papež Montini při modlitbě Anděl Páně zdůraznil, že ona neděle 7. března 1965 byla „památným datem v duchovních dějinách církve, protože mluvený jazyk oficiálně vstoupil do liturgické bohoslužby“.



Momentka ze slavnosti, které 7. března 1965 v kostele Všech svatých v Římě předsedal Pavel VI. Vůbec poprvé sloužil papež mši v italštině.

Dříve stačilo být přítomen, nyní je nutná účast



Pavel VI. se zastavil u aplikace liturgické reformy na slavení mše svaté také při generální audienci 17. března 1965: „shromáždění se stává živým a aktivním; účastnit se znamená nechat duši vstoupit do činnosti, do pozornosti, do rozhovoru, do zpěvu, do akce“. „Soulad společného úkonu, prováděného nejen vnějším gestem, ale i vnitřním pohybem citu víry a zbožnosti, dává obřadu zvláštní sílu a krásu: stává se chórem, stává se koncertem, stává se rytmem nesmírného křídla letícího k výšinám tajemství a božské radosti“. „Dříve,“ dodává papež, „stačilo být přítomen, nyní je třeba se účastnit; dříve stačila přítomnost, nyní je zapotřebí pozornost a činnost; dříve mohl někdo podřimovat a možná si povídat, nyní ne, musí naslouchat a modlit se“.