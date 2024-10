„Strážci krásy“, slušnost a důstojnost proti kultuře odmítání

Projekt podporovaný Italskou biskupskou konferencí, který již působí ve 12 městech, propojuje péči o veřejná prostranství s konkrétními odpověďmi a pracovními příležitostmi pro lidi v ekonomické tísni, včetně chudých, migrantů a nezaměstnaných.

Amedeo Lomonaco - Vatikán



Co je to krása? Podle básníka Uga Foscoly je to „druh viditelné harmonie, která líbezně proniká do lidských srdcí“. Krása je nepochybně příjemná symetrie, ale může být také příležitostí k vykoupení pro ty nejkřehčí lidi, oběti onoho víru lhostejnosti a vyloučení, který papež František nazývá „kulturou odmítání“. Za účelem realizace tohoto cíle a spuštění nového modelu integrace se zrodil projekt „Custodi del bello“, který je výsledkem spolupráce tří subjektů, které sdílejí stejné hodnoty: konsorcia Communitas, nadace Angeli del Bello a sdružení Extrapulita.



Dílo opatrovnictví stvoření



V Itálii nyní působí projekt „Custodi del Bello“, podporovaný Italskou biskupskou konferencí, ve 12 městech. Dne 21. října byla v tiskové místnosti arcibiskupské kurie sardinského města představena iniciativa „Custodi del Bello Cagliari“. Město Cagliari na projektu spolupracuje díky stážím v oblasti sociálního začleňování, které podporuje Sardinská agentura pro aktivní politiku zaměstnanosti, a díky dostupnosti společnosti Sgaravatti. Dvojím cílem, který se prolíná s cíli na národní úrovni, je poskytnout důstojnost prostřednictvím práce a obnovit dekorum na veřejných místech. Při představení této iniciativy arcibiskup z Cagliari a generální sekretář Italské biskupské konference monsignor Giuseppe Baturi zdůraznil, že se jedná o jeden z těch projektů, „které ukazují pravdivost papežovy intuice o propojení různých aspektů sociální činnosti. S nasazením všech,“ dodal prelát, jehož slova citovala agentura Agnezia Sir, “je možné uskutečnit dílo péče o stvoření, které odpovídá na primární společenskou a existenční potřebu, jako je práce.



„Strážci krásna“ pečují o městský prostor

Obnovení důstojnosti míst a lidí



Závazek tedy spočívá v péči o krásu rozprostřenou po celém italském území a především v tom, aby poskytovali odpověď, a to formou výdělku založeného na práci, lidem, kteří zažívají ekonomické potíže v zemi, kde žije více než 1,7 milionu rodin v chudobě. Tedy nejen péče o místa, ale i podaná ruka vůči těm, kteří jsou odsunuti na okraj společnosti. Konkrétně jsou vytipovány pracovní činnosti, o které je na trhu obzvlášť velký zájem, a to za podpory obchodních sdružení, podniků, řemeslníků a hospodářské komory, aby se „Strážci krásna“ co nejlépe orientovali.



Protilátka proti kultuře odmítání



Cesta vytyčená tímto způsobem krásy je zaměřena na lidi v obtížích a na okraji společnosti: chudí, nezaměstnaní a migranti jsou koordinováni v pracovních týmech, které se starají o veřejná místa, jako jsou ulice, náměstí, parky, zahrady a památky. Luciano Marzi, národní koordinátor a mluvčí projektu „Custodi del Bello“, vysvětluje, jak lze tuto iniciativu považovat za protilátku proti „kultuře plýtvání“.



„Strážci krásy“ jsou 'regenerační' iniciativou, vysvětluje Luciano Marzi, protože reagují na potřebu „regenerovat lidskou křehkost a městský úpadek“. Tento projekt, který spojuje péči o nejzranitelnější lidi a péči o každodenní životní prostor, lze považovat za hráz proti kultuře odmítání, protože podporuje důstojnost každého jednotlivce, zejména těch nejkřehčích. V současné době je prostřednictvím projektu „Strážci krásy“, který působí ve 12 městech, podporováno nejméně 120 osob. Do iniciativy, která byla zahájena v roce 2018, se doposud zapojilo celkem 1 500 osob.



'Strážci krásy', regenerační iniciativa

V posledních dvou letech došlo k nárůstu počtu zapojených osob. Luciano Marzi se pozastavuje nad slovy, která letos 30. září adresoval papež František účastníkům projektu „Strážci krásy“, a zdůrazňuje, že lidé na okraji společnosti reagují na tuto iniciativu s „pocitem odpovědnosti“ a touhou „vrátit se do hry“. Toto uvědomění ze strany „strážců krásy“ „mění jejich tvář“ a pohled společnosti na ně. Mezi památkami ve Florencii, ve třech ulicích v Materě, v Miláně, v Savoně a v dalších městech nezůstala práce těchto strážců bez povšimnutí. Cesta krásy, dodává Luciano Marzi, je „aktem lásky k bližnímu, ke komunitám, k místům, která nám patří". Služba, která vede k regeneraci měst a zákoutí napadených degradací prostřednictvím práce a spolupráce lidí, kteří jsou křehcí, ale mohou se vykoupit. Slova, která pronesl papež František, uzavírá Luciano Marzi, potvrzují, že cesta nastoupená před několika lety je správná a strhující. Cestu, která je cestou krásy, kterou je třeba rozvinout a přenést do dalších měst.