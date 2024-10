Írán zaútočil na Izrael, kustod Svaté země: modlete se za oběti této absurdní války

Vikář Kustodie Svaté země informuje o strachu lidí uprostřed sirén a hlasitých výbuchů: „Byla to noc plná úzkosti a pro nás intenzivní modlitby.“

„Již v 17 hodin jsme dostali příkaz neotevírat dalšího dne školy, kolem 19. hodiny jsme pak se všemi jeruzalémskými bratry byli v kostele Nejsvětějšího Spasitele na nešporách v rámci tridua ke svátku svatého Františka, když se začaly ozývat sirény a slyšeli jsme hlasité výbuchy.“ Tak začíná svědectví, které vatikánským médiím poskytl otec Ibrahim Faltas, vikář Kustodie Svaté země, v hodinách íránského raketového útoku na Izrael.

Probuzení a rakety

„Vyběhli jsme ven a viděli světelné stopy, jak raket zachycených Železnou kopulí, tak - většinu z nich - letících nad Jeruzalémem a mířících na jih na vojenské základny v Negevu. Krátce nato přišla druhá vlna,“ vysvětluje františkán Faltas.

Noc modliteb

„Nyní,“ vypráví, “je nad celým městem přízračné ticho. Lidé mají velký strach, bojí se, že by se to mohlo opakovat, pokud Izrael odpoví. Byla to noc plná úzkosti a pro nás intenzivní modlitby“. Otec Faltas pak vyzývá: „Modlete se i vy za nás a za všechny nevinné lidi, kteří trpí touto absurdní válkou.“